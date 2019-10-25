Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками. В прошлом году президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что власти не собираются вводить налог с продаж или прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц.
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Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК25 октября в 15:54

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Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

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«Готов»: Орешкин вызвался платить прогрессивный налог на доходы

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Министр Орешкин оценил идею о снижении налогов для части россиян

URA.Ru25 октября в 16:20

Орешкин заявил, что готов платить подоходный налог по повышенной ставке

ПРАЙМ25 октября в 16:01

Орешкин заявил, что лично готов платить повышенный НДФЛ

Газета.Ru25 октября в 15:56

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

РБК25 октября в 15:54

Орешкин готов платить более высокий НДФЛ, но к его дифференциации относится осторожно

ТАСС25 октября в 15:43
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