Экономика
Вести.RuОрешкин: не все меры господдержки работают как «задумывалось»
Не все меры по поддержке бизнеса в условиях карантина работают так, как задумывалось, заявил помощник президента Максим Орешкин во время онлайн-совещания "Единой России" с предпринимателями, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.
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Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Здоровье
Двое сотрудников тюрьмы в Балашове заразились коронавирусом
В Балашове Саратовской области двое сотрудников тюрьмы заразились новой коронавирусной инфекцией.
Четвертая Власть 02:29
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Общество
За сутки в России скончались 34 человека с коронавирусом
За сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 03:55
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 00:07
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы
RT на русском вчера в 23:26
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Экономика
Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Музыка
Участники детского «Голоса» сдадут тесты на коронавирус
Все задействованные помещения пройдут дезинфекцию, все участники съемок сдадут тест на коронавирус, им измерят температуру и выдадут средства защиты.
Газета.Ru 03:26
Политика
Трамп заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в США пройден
Президент США Дональд Трамп заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в США пройден и болезнь идёт на спад.
Life.ru вчера в 19:06
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Общество
В России зафиксировали 3448 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки выявили 3448 новых больных (+14,1 процента) в 84 регионах: из них 1370 — в Москве, 467 — в Московской области, 154 — в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 04:04
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса по всей стране
Власти Японии намерены расширить действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса на территорию всей страны.
BFM.ru 03:59
Здоровье
Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19
Российская газета 01:30
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Сын Кирилла Андреева из «Иванушек» поделился фото с тайной свадьбы
На празднике у Андреева присутствовали родственники и друзья сына певца.
NewInform 03:21
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет
Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото себя в подростковом возрасте в Instagram. Судя по описанию в посте, на кадре ей 14 лет.
Газета Кемерова вчера в 16:31
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за сутки
В Крыму за сутки было выявлено два новых случая заражения коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов 15 апреля на заседании оперативного штаба.
ИА Красная Весна вчера в 03:29