Не все меры по поддержке бизнеса в условиях карантина работают так, как задумывалось, заявил помощник президента Максим Орешкин во время онлайн-совещания "Единой России" с предпринимателями, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Орешкин: не все меры господдержки работают как «задумывалось»

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