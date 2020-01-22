Экономика
РБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
Читать в источнике
Оценить270
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 14:55, Ашберн
Спорт
WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
Общество
Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме
В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
Происшествия
В России заподозрили первый случай заражения китайским коронавирусом
Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Экономика
Украина может закончить сотрудничество с МВФ
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой на данный момент ведутся переговоры.
Здоровье
Эти 6 признaков дeфицита цинка проявляются в ухудшении внeшности
Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть основных признаков дефицита цинка в организме человека, которые негативно отражаются на его внешности.
Общество
Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить корректировки в закон о бюджете, который касается 2020-2022 годов.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Происшествия
Пропавшую мать тройняшек из Туапсе нашли в Сочи
Политика
Зеленский оценил вероятность встречи с Путиным в Израиле
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
Политика
Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины
Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
Игры
Все части Half-Life стали бесплатными
Политика
Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии
Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Общество
Власти запретят жителям Ухани покидать город из-за коронавируса
Власти Китая вводят запрет жителям города Ухань на выезд из города из-за вспышки корнавируса.
Гаджеты
Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10
Происшествия
Угрожавшую выбросить ребенка из окна женщину задержали
Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»
Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.
Технологии
Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram
Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
Кино
Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»
Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в российском прокате
Экономика
Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд
По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Экономика
Изъятые деньги окружения Януковича переведены из банка Порошенко на счета Ощадбанка
Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка, который контролирует экс-президент Петр Порошенко, 247,4 млн гривен (более $10 млн), принадлежавших окружению бывшего президента Виктора Януковича.
Экономика
ЦБ указал на риски от снижения ставок по ипотеке
Центробанк сообщил о процентном риске после снижения ставок по ипотеке.
Хоккей
Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах
На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.