Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
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Орешкин рассказал об уровне неравенства в России

Комсомольская правда13:28

Влияет ли гендерное неравенство на рост экономики? Ответил Орешкин

Телеканал 360°09:33

Орешкин назвал недопустимым уровень неравенства в России

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News.ru12:02

Орешкин оценил уровень неравенства в России

Lenta.ru10:59

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

РБК10:20

В Давосе Орешкин оценил уровень неравенства в России

Газета.Ru12:32
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Губернатор Ставропольского края попал в аварию

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно приостановило действие лицензии Московской антидопинговой лаборатории, об этом говорится на сайте организации.
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В Старом городе Иерусалима на входе в базилику Святой Анны в среду произошла словесная перепалка между президентом Франции Эммануэлем Макроном и полицией Иерусалимского округа, сообщил в среду портал израильской газеты "Едиот ахронот".
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Врачи клинической инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге готовятся принять первого пациента с подозрением на коронавирус.
Lenta.ru 09:51
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Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой на данный момент ведутся переговоры.
Газета.Ru 08:40
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Эти 6 признaков дeфицита цинка проявляются в ухудшении внeшности

Медицинскими специалистами определены и перечислены шесть основных признаков дефицита цинка в организме человека, которые негативно отражаются на его внешности.
Ugpressa.ru вчера в 03:39
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Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
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Пропавшую мать тройняшек из Туапсе нашли в Сочи

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Зеленский оценил вероятность встречи с Путиным в Израиле

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время не уверен, состоится ли у него встреча с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
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Кино

Создатели движка Unity опубликовали полную версию короткометражки «Еретик»

Игромания.ру 10:55
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Путин призвал пересмотреть структуру потребительской корзины

Структура потребительской корзины нуждается в пересмотре, в ней не хватает овощей, рыбы и мяса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.
РИА Новости 05:51
Игры

Все части Half-Life стали бесплатными

Lenta.ru 10:01
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Зеленский предложил принять Украину в ЕС вместо Британии

Украина могла бы войти в состав ЕС после выхода Великобритании, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на встрече Всемирного экономического форума в Давосе.
Rambler News Service 12:35
Общество

Власти запретят жителям Ухани покидать город из-за коронавируса

Власти Китая вводят запрет жителям города Ухань на выезд из города из-за вспышки корнавируса.
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Стала известна дата выхода Xiaomi Mi 10

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Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
РБК 08:42
Футбол

«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в "Рубине", 20-летний футболист подписал соглашение с казанцами, рассчитанное на пять лет.
Вести.Ru 13:45
Технологии

Американский регулятор назвал новые нарушения в деле Telegram

Как японская биржа Luquid связана с российским фондом В новом документе SEC также указано, что компания Space Investments, ранее упоминавшаяся как один из партнеров Telegram, помогавшая привлекать инвестиции в TON, связана с российским венчурным фондом Inventure Partners.
РБК 13:00
Кино

Netflix анонсировала анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix официально объявил о создании анимационного фильма по мотивам сериала «Ведьмак», который расширит мифологию эпизодического шоу.
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Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

По условиям контракта, одобренного акционерами компании, первую премию в размере $346 млн господин Маск должен получить, если капитализация Tesla вырастет до $100 млрд и удержится на этом уровне в течение полугода.
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Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
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Изъятые деньги окружения Януковича переведены из банка Порошенко на счета Ощадбанка

Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка, который контролирует экс-президент Петр Порошенко, 247,4 млн гривен (более $10 млн), принадлежавших окружению бывшего президента Виктора Януковича.
ТАСС 14:22
Экономика

ЦБ указал на риски от снижения ставок по ипотеке

Центробанк сообщил о процентном риске после снижения ставок по ипотеке.
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Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета 11:23
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Ксения Собчак поделилась умилительными снимками сына на Мальдивах

На снимках трехлетний Платон лежит на песке на берегу и искренне улыбается солнцу. «Люблю», - лаконично подписала фото Ксения Собчак.
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Общество

Маргарита Симоньян экстренно госпитализирована

BFM.ru 07:49
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