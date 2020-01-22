Экономика
РБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
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Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Политика
Топилин назначен главой Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Происшествия
Госпитализированным в Петербурге не подтвержден диагноз «коронавирус»
Ни у одного из госпитализированных сегодня, 22 января, молодых людей диагноз «коронавирус» пока не подтвержден, сообщили в Минздраве России.
Футбол
Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону»
Как сообщает Mundo Deportivo, Обамеянг дал согласие на переход в стан каталонцев, что может стать решающим фактором в вопросе его трансфера.
Происшествия
Следствие по делу об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара завершено
СК России завершил следственные действия по уголовному делу об убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
ФСБ вычислила сервис, с которого рассылались сообщения о «минировании»
Вычислен сервис, с которого тысячами рассылаются сообщения о "минировании" российских судов, школ, больниц, он находится в Нидерландах, сообщает ЦОС ФСБ в четверг.
Наука
В Италии идентифицировали стеклянную массу времен извержения в Помпеях
Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
Общество
Долги по ЖКХ смогут взыскивать коллекторы
Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Кино
Netflix намерен выпустить анимационный фильм по мотивам «Ведьмака»
Армия и оружие
В Казани могут начать сборку нового военного самолета на базе Ту-214
Казанский авиационный завод может начать работу по сборке нового противолодочного авиационного комплекса на базе гражданского самолета Ту-214.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»
Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Общество
Александр Долгополов покинул Россию
Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
Происшествия
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком
Саратовская полиция начала проверку по факту госпитализации 10-летнего школьника с признаками алкогольного опьянения, который, со слов матери, уходил погулять на каток, сообщила в четверг пресс-служба областного главка МВД.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Общество
В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая
Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Технологии
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Экономика
Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Политика
Жириновский предложил сделать Медведева вице-президентом
Говоря об инициативах, которые планируется предложить, он отметил, что должность заместителя председателя Совбеза "лучше назвать как во всем мире: вице-президент страны, второй человек в стране".
Политика
Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
Здоровье
Число больных коронавирусом в Китае превысило 570 человек
Число людей, которые заболели коронавирусом нового типа в Китае, преодолело отметку в 570 человек.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей на исполнение послания
Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
Футбол
Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина клубом «Сочи»
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Происшествия
Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии
В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
Экономика
Фонды дольщиков достроят проблемные дома в Ленобласти и Краснодаре
Происшествия
Члену банды «Цапки» Алексееву предъявлено новое обвинение
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.