Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
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Орешкин заявил о борьбе за снижение уровня неравенства в России

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Следствие по делу об убийстве ребёнка в детсаду Нарьян-Мара завершено

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RT на русском 02:33
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РИА Новости 02:07
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Итальянским археологам удалось идентифицировать черную стеклянную массу в скелете одной из жертв смертельного извержения Везувия в печально известных Помпеях.
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Сообщается, что по таким долгам не предусмотрен обязательный досудебный порядок возврата.
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Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
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Казанский авиационный завод может начать работу по сборке нового противолодочного авиационного комплекса на базе гражданского самолета Ту-214.
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Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

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Стендап-комик Александр Долгополов, один из видеороликов которого проверяет полиция на предмет оскорбления чувств верующих, покинул РФ.
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Происшествия

В Саратове полиция начала проверку после инцидента с «пьяным» ребенком

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РИА Новости 01:29
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

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Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

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Экономика

Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco

Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
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Жириновский предложил сделать Медведева вице-президентом

Говоря об инициативах, которые планируется предложить, он отметил, что должность заместителя председателя Совбеза "лучше назвать как во всем мире: вице-президент страны, второй человек в стране".
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не пойдет на Всемирный форум памяти жертв Холокоста в Израиле, поскольку передал свое место и места украинской делегации на людям, которые пережили эту трагедию.
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Ранее новый премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что для выполнения задач дополнительно понадобится выделить 4,5 триллиона рублей до 2024 года.
РИА Новости вчера в 23:07
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Гендиректор «Зенита» подтвердил аренду Кокорина клубом «Сочи»

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Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
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В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.
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Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 21 копейку — до 62,05 рубля. Курс евро увеличился на 19 копеек и составил 68,78 рубля.
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