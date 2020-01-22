Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
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Газета.Ru22 января в 12:32

Экс-глава МЭР заметил «недопустимо высокий уровень неравенства» в России

Росбалт22 января в 10:58

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

РБК22 января в 10:20
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ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере

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Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.
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