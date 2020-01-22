Экономика
РБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.
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с чего всё началось
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.РБК22 января в 10:20
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Общество
Глава Чувашии заставил пожарного подпрыгивать за ключами от машины
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Общество
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Политика
Песков объяснил предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран
Globallookpress Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение Владимира Путина провести саммит лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Политика
Лукашенко рассказал о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры по поставкам нефти со всеми участниками мирового рынка — США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове.
Общество
Двух россиян осудили в США на 12 лет за мошенничество
Граждане России братья Игорь и Денис Грушко получили в США по 12 лет тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.
Политика
В Польше пожалели из-за отказа Дуды ехать на форум памяти Холокоста
Глава крупнейшей оппозиционной партии Польши «Гражданская платформа», экс-глава МИД страны Гжегож Схетына выразил сожаление тем, что президент республики Анджей Дуда отказался принять участие в прошедшем в Израиле Всемирном форуме памяти жертв Холокоста.
Наука
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Как сообщает «РИА Новости», омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить информацию о невыплате зарплаты водителю фуры и решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.
Политика
ЦРУ рассекретило архивы об «агенте Гитлера» Степане Бандере
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США выложило в открытый доступ свыше 13 миллионов страниц архивных документов, более 300 из которых касаются украинского националиста Степана Бандеры.
Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Происшествия
В Кузбассе обрушилась кровля вагоноремонтного завода
Один человек пострадал при обрушении кровли вагоноремонтного завода в кузбасском городе Прокопьевске.
Наука
В Великобритании ученые восстановили голос 3000-летней мумии
Британским историкам совместно с инженерами удалось воссоздать звуки, которые воспроизводил житель Египта 3000 лет назад.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел после испытаний со взрывом ракеты Falcon
Корабль Crew Dragon уцелел после проведения испытаний со взрывом ракеты.
Хоккей
Кейн: разговоры, что это я сделал Панарина таким игроком, беспочвенны
Американский нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн прокомментировал распространённое мнение, что именно ему обязан российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин за свою удачную игру на старте карьеры в Национальной хоккейной лиге.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Гаджеты
Samsung запустит аналог AirDrop
Samsung намерена запустить технологию передачи файлов Quick Share для смартфонов серии Galaxy.
Экономика
Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании
Акции компаний «Детский мир» и «Магнит», ТКС и Сбербанка, группы Магнитогорский металлургический комбинат выросли в цене после смены правительства России.
Общество
Путин открыл памятник героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме
Президент России Владимир Путин вместе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху принял участие в церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Иерусалиме.
Общество
МВД закупило компьютеры на отечественной ОС Astra Linux
В октябре 2018 года сообщалось, что Минобороны перейдет с Windows на Astra Linux.
Экономика
Уплата налогов за снятие пенсионных накоплений может измениться
Минфин рассматривает альтернативный вариант уплаты налога за единовременное получение пенсионных накоплений по новой схеме — гарантированному пенсионному продукту.
Энергетика
Ряд городов на Украине могут остаться без отопления с 1 февраля
В «Нафтогазе Украины» заявили, что 30 городов страны могут остаться частично или полностью без отопления из-за того, что отвечающие за данный вопрос предприятия не выполняют требования по расчётам для получения газа в рамках постановления о спецобязательствах (ПСО).
Политика
Москвичи потребовали от Путина уволить нового вице-премьера Хуснуллина
Обращаясь к президенту Владимиру Путину с письмами протеста, авторы подчеркивают, что назначение Хуснуллина вице-премьером несет угрозу национальной безопасности и может обернуться «протестами жителей по всей стране».
Экономика
Арабская DP World сообщила правительству России о планах купить Fesco
Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World направил в правительство России план покупки 49% Fesco (ПАО «Дальневосточное морское пароходство»).
Шоу-бизнес
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Наталья Фриске провела экскурсию по квартире своей сестры Жанны Фриске, скончавшейся от онкологического заболевания в 2015 году.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле
Легковой автомобиль и два автобуса столкнулись в Ярославле, в результате аварии один человек погиб, семеро госпитализированы.
Шоу-бизнес
Сын Никаса Сафронова показал Волочковой, как нужно садиться на шпагат
Тучный молодой человек разместил пост в своем Инстаграме, где показал, как нужно садиться на шпагат.