Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.

с чего всё началось

На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

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