Экономика
РБКОрешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России
На сегодняшний день очень мало стран, в которых бы снижался внутренний уровень неравенства.
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с чего всё началось
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.РБК22 января в 10:20
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Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
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Из принявших участие в опросе 391 игрока большинство отдали свои голоса за капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
Общество
Совет Федерации поддержал идею поднять оклады российским учителям
В комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре отметили, что фиксированный оклад педагога составляет 30% зарплаты, а остальная сумма называется стимулирующими выплатами, с которыми «можно делать, что угодно».
Происшествия
В ДТП с двумя автобусами в Ярославле 16 человек пострадали, один погиб
В ярославскую больницу скорой помощи имени Соловьева после ДТП с автобусами пострадали 16 человек.
Происшествия
ФСБ показала видео тайника со взрывчаткой в Крыму
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму местного жителя, который, как считают в ведомстве, оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами по заданию украинских спецслужб.
Происшествия
Забайкалец с четырьмя детьми грелся у костра и жил в аварийном доме
В Забайкалье правоохранительные органы проверяют информацию о том, что в Чите в заброшенном доме живет бездомная семья – отец с четырьмя детьми.
Происшествия
Под Омском двое мужчин устроили кровавую бойню с бензопилой и битой
Политика
Румыния потребовала от Украины объяснений после слов об оккупации
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Здоровье
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любой стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Происшествия
В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары
Власти Австралии подтвердили, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека.
Гаджеты
HUAWEI представила ультралёгкие ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15
Компания HUAWEI объявила о запуске новой серии ультралёгких ноутбуков HUAWEI MateBook D с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма.
Шоу-бизнес
Названа причина смерти сына Раисы Рязановой Данилы Перова
Актриса Елена Скороходова сообщила на своей странице в Facebook о причинах смерти единственного сына народной артистки РФ Раисы Рязановой Данилы Перова.
Политика
СМИ рассказали про новый офис Медведева в Москве: это особняк
Новый офис бывшего премьер-министра России, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева вероятнее всего будет расположен в доме приемов правительства.
Политика
Главы Евросовета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit
Парламент Великобритании 23 января одобрил подготовленный правительством премьер-министра Бориса Джонсона законопроект о выходе страны из Евросоюза, после чего соглашение о Brexit подписала и королева Елизавета II.
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
Министерство финансов РФ и Центробанк России разрабатывают два варианта получения накопленной пенсии в рамках готовящейся к принятию системы ГПП (гарантированного пенсионного плана), об этом 24 января сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Общество
Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов
Минкомсвязи составило предварительный список сервисов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Политика
Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы
Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл в пятницу на допрос в государственное бюро расследований, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована у границ РФ
Первая смерть от пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, зафиксирована в граничащей с Россией провинцией Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
Общество
Лукашенко обвинил Россию в давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в давлении на республику.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
Кроме того, Microsoft могла специально "вшить" баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей "семерки" и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.
Кино
Невредное кино: чем история декабристов поможет российскому обществу
Недавно о фильме высказался, пожалуй, самый авторитетный современный исследователь восстания декабристов — Яков Гордин.
Происшествия
МВД подтвердило задержание банкиров, которых связывают с Дедом Хасаном
Главное управление МВД РФ по городу Москве подтвердило информацию о задержании банкиров Александра Плющенко и Александра Кутюкова, которых связывают с криминальным авторитетом Асланом Усояном (Дед Хасан — Прим.ред.).
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается в телеэфир
Популярная в начале "нулевых" телевикторина "Слабое звено" возвращается в эфир с той же ведущей – Марией Киселевой.