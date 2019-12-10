Экономика
ПРАЙМОрешкин заявил о рисках инфляции в РФ ниже 3% в 2020 году
Инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале и в течение длительного периода задержится гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
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