Экономика
ПРАЙМОрешкин заявил о рисках инфляции в РФ ниже 3% в 2020 году
Инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале и в течение длительного периода задержится гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Футбол
«Зенит» крупно проиграл «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" потерпел поражение от португальской "Бенфики" в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на три матча за мат в адрес судьи
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко получил трехматчевую дисквалификацию за нецензурную брань в адрес арбитра во время матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — "Краснодар" (1:1). Об этом информирует "Чемпионат" со ссылкой на главу КДК РФС Артур Григорьянц.
Политика
Сурков назвал слова Авакова о «нормандском» саммите пьяными фантазиями
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова, о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
С требованием к Полине Гагариной обратилась Екатерина Варнава
В минувший понедельник Екатерина Варнава отметила свое 35-летие. На праздник была приглашена и Полина Гагарина.
Общество
Журнал Time назвал Грету Тунберг «человеком года»
Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
Происшествия
В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Политика
Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже
Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
Происшествия
Суд арестовал заведующую московского роддома по делу о халатности
Савеловский суд арестовал заведующую филиалом роддома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого Марину Сармосян по делу о халатности, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Происшествия
В Мурманске задержали террориста из «Правого сектора»
В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта.
Политика
Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Общество
Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Спорт
Американские спортсмены устроят акции против российских соперников
Американские спортсмены выразили желание проводить акции против российских соперников во время Олимпийских игр 2020 года в Токио.
Транспорт
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
Исключается возможность привлечения водителей к ответственности в случае, если превышение установленной скорости движения транспортного средства зафиксировано камерами по принципу измерения средней скорости движения транспортного средства на определенном участке дороги, без фиксации правонарушения в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время.
Армия и оружие
Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Политика
Сотрудники МВД Чечни попросили включить их в санкционный список США
Сотрудники МВД по Чечне попросили включить их в полном составе в санкционный список США.
Политика
Украинского депутата госпитализировали после драки в Раде
Украинского народного депутата фракции «Слуга народа» Андрея Богданца госпитализировали после драки на заседании Верховной рады по вопросам агрополитики.
Экономика
Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год
Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
Армия и оружие
Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО
Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
Политика
Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета
Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
Происшествия
В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест
Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу, подозреваемую в служебной халатности, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Технологии
Microsoft изгонит пользователей с Windows 7
Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой Джигарханяна
Отношения певца Прохора Шаляпина и бывшей жены актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской завершились.
Энергетика
Польша: вместо российского газа будем покупать норвежский и американский
Польская государственная компания PGNiG заявила, что после отказа от продления контракта на поставки российского газа будет покупать его у США, Катара и Норвегии.
Общество
Свердловский губернатор объявил 31 декабря выходным днём
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.