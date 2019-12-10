Экономика

ПРАЙМПРАЙМОрешкин заявил о рисках инфляции в РФ ниже 3% в 2020 году

Инфляция в РФ в годовом выражении замедлится до 2,5% в первом квартале и в течение длительного периода задержится гораздо ниже целевого уровня ЦБ в 4%, а по итогам 2020 года есть риски того, что она окажется даже ниже официального прогноза в 3%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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Что-то случилось с инфляцией

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Минэкономразвития видит риски, что инфляция в России в 2020 году будет ниже 3%

ТАССвчера в 05:51

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ПРАЙМвчера в 05:59

Орешкин допустил снижение инфляции в первом квартале 2020 года до 2,5%

Интерфаксвчера в 05:57

Орешкин допустил инфляцию в 2020 году ниже 3%

Известиявчера в 05:56

В России заговорили о рисках замедления инфляции

Росбалтвчера в 08:21
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Журнал Time назвал 16-летнюю шведскую активистку Грету Тунберг «человеком года».
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В МЧС сообщили о взрывах на горящем заводе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории Уральского лакокрасочного завода, где произошел пожар, начали взрываться бочки с продукцией, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Тарантино рассказал о намерении снять «Убить Билла 3»

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Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

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Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

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Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
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Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

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Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
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В Одессе суд отправил директора сгоревшего колледжа под домашний арест

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Компания Microsoft изгонит пользователей с Windows 7 и будет настойчиво рекомендовать перейти на новую систему.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря выходным, поднимался и в других регионах Урала.
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