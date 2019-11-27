Экономика

РБКРБКОрешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
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Правительство обяжет госкомпании повысить производительность труда на 5% в год

Интерфакс03:27

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

РБК03:48

Силуанов рассказал о директивах госкомпаниям по росту производительности

Российская газета03:32
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Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

Российская газета 02:45
Политика

Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.
РБК 03:46
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Музыка

София Ротару переживает из-за травли в СМИ

Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Музыка

Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards

Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Телеканал 360° 25 ноября в 03:38
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Экономика

Бюджет Хакасии на 2020 принят в первом чтении

Доходы республиканской казны составят 26, 2 млрд рублей, расходы 28,5, дефицит составит 2,3 или 9,3%. Как отметила министр финансов Хакасии Ирина Войнова, в течение года Хакасия получит около 10,5 млрд из федерального бюджета, поэтому фактически расходы бюджета в 2020 году составят около 39 млн рублей.
Шанс (г. Абакан) 01:13
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Происшествия

Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве

В центре Москвы во время земляных работ обнаружили останки по меньшей мере шести человек.
Газета.Ru 04:11
Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
RT на русском 00:27
Спорт

Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ

В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Metaratings 00:35
Общество

Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС

Житель Ижевска пытался продать за рубеж информацию, которая касалась секретных разработок в военно-космической сфере.
Российская газета 02:33
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Песков назвал «уткой» заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
РЕН ТВ 04:30
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия вчера в 07:41
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Политика

В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией

Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
ТАСС 02:51
Общество

Twitter удалит неактивные аккаунты

Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.
Rambler News Service 01:48
Футбол

«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов

В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Невские Новости вчера в 23:51
Политика

«Ъ»: Путин встретится с Зеленским на саммите в Париже без посторонних

Неназванный источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита в нормандском формате, сообщил, что лидеры России и Украины готовятся к встрече без посторонних.
Красная весна вчера в 16:04
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Спорт

WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
REGNUM 25 ноября в 14:56
Происшествия

Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук

Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
РБК вчера в 21:20
Общество

Грозный стал вторым городом в России по качеству жизни

REGNUM 04:19
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Общество

Меланию Трамп освистали на молодежном саммите

Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
РБК вчера в 16:16
Космос

На МКС вышли из строя все туалеты

Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
РИА Новости 04:12
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Максим Орешкин
Российский политик
Российский политический деятель, экономист. Министр экономического развития Российской Федерации с 30 ноября 2016 года.
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Антон Германович Силуанов
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года, министр финансов Российской Федерации с 16 декабря 2011 года. Член Совета безопасности Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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