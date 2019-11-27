Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.

Политика Госдума: Apple признала Крым российским Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".

Музыка София Ротару переживает из-за травли в СМИ Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.

Музыка Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.

Общество В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.

Экономика Бюджет Хакасии на 2020 принят в первом чтении Доходы республиканской казны составят 26, 2 млрд рублей, расходы 28,5, дефицит составит 2,3 или 9,3%. Как отметила министр финансов Хакасии Ирина Войнова, в течение года Хакасия получит около 10,5 млрд из федерального бюджета, поэтому фактически расходы бюджета в 2020 году составят около 39 млн рублей.

Общество Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.

Политика Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.

Политика В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.

Общество Twitter удалит неактивные аккаунты Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.

Спорт WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Общество Меланию Трамп освистали на молодежном саммите Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.