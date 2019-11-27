Экономика
РБКОрешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
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Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
Политика
Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в СМИ
Концертный руководитель певицы Сергей Лавров сообщил, что Ротару, которую обвиняют в СМИ о возвращении в нашу страну из-за заработка, никогда не уходила со сцены в России.
Музыка
Тейлор Свифт стала рекордсменом на American Music Awards
Кантри-поп-исполнительнице и автору песен из США Тейлор Свифт вручили шесть наград на ежегодной американской музыкальной премии American Music Awards.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Экономика
Бюджет Хакасии на 2020 принят в первом чтении
Доходы республиканской казны составят 26, 2 млрд рублей, расходы 28,5, дефицит составит 2,3 или 9,3%. Как отметила министр финансов Хакасии Ирина Войнова, в течение года Хакасия получит около 10,5 млрд из федерального бюджета, поэтому фактически расходы бюджета в 2020 году составят около 39 млн рублей.
Происшествия
Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве
В центре Москвы во время земляных работ обнаружили останки по меньшей мере шести человек.
Общество
Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства
Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
Политика
Пушков оценил призыв четырёх стран к России из-за Украины
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв Эстонии, Литвы, Швеции и Украины к России «уважать международное право» и обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу вышла в плей-офф ЧМ
В матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Белоруссию – 5:3.
Общество
Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС
Житель Ижевска пытался продать за рубеж информацию, которая касалась секретных разработок в военно-космической сфере.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Политика
Песков назвал «уткой» заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Политика
В Грузии заявили, что готовы к возобновлению авиасообщения с Россией
Ранее в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в правительстве РФ сообщила, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в первой половине 2020 года.
Общество
Twitter удалит неактивные аккаунты
Социальная сеть Twitter начала рассылать уведомления владельцам неактивных аккаунтов о скором удалении таких профилей, пишет The Verge.
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
«Ъ»: Путин встретится с Зеленским на саммите в Париже без посторонних
Неназванный источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита в нормандском формате, сообщил, что лидеры России и Украины готовятся к встрече без посторонних.
Спорт
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Происшествия
Пострадавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук
Одной из россиянок, пострадавших в ДТП в Доминикане, ампутировали обе руки.
Происшествия
В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший
Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Общество
Меланию Трамп освистали на молодежном саммите
Первую леди США Меланию Трамп освистали во время выступления на молодежном мероприятии в Балтиморе, сообщает Reuters.
Космос
На МКС вышли из строя все туалеты
Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.