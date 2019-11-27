Экономика
РБКОрешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
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Орешкин и Силуанов поспорили о наручниках для бизнеса: бизнес рекомендовал «не зарекаться»
Будущее России. Национальные проекты06:25
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Транспорт
Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург
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«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
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Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко в эфире украинской версии шоу «Х-Фактор» заявил о своей некомпетентности в качестве наставника, расплакался и покинул студию проекта.
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Армия и оружие
Россия показала специалистам из США ракетный комплекс «Авангард»
Россия показала инспекторам из США ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым крылатым блоком.
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«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Главный тренер «Краснодара»: Фернандеш не сыграет с «Базелем»
Португальский полузащитник футбольного клуба "Краснодар" Мануэл Фернандеш пропустит матч пятого тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Базеля", заявил главный тренер российской команды Сергей Матвеев.
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Эксперты Роскачестава дали рекомендации по выбору хурмы в зимний период, а также рассказали о видах плода и о том, как лучше его обрабатывать.
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Ученые факультета ветеринарной медицины и биотехнологий выиграли Государственный научный грант Вологодской области в размере 1 826 000 рублей на производственные испытания синбиотического препарата для молодняка сельскохозяйственных животных с перспективой организации его производства.
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Как изменится жизнь россиян с 1 декабря 2019 года
Прежде всего, не стоит забывать об уплате налогов. Последний срок для отчислений за 2018 год – 2 декабря.
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Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
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В Сети появилось видео страшной аварии на пересечении Советской и Астраханской.
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены
В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
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Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
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Останки шести человек откопали в центре Москвы
По предварительной информации, найденные 92 фрагмента костей принадлежат шести людям. По факту инцидента в полиции начали проверку.