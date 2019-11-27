По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Транспорт Озвучена стоимость проезда по трассе Москва — Петербург Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по открытой сегодня платной трассе М-11 составит 1350 рублей, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Фигурное катание Французская фигуристка назвала Туктамышеву потрясающей женщиной Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте поделилась впечатлениями от видео с четверным прыжком чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.

Политика Зеленский не исключает двусторонней встречи с Путиным в Париже Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.

Происшествия Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.

Транспорт Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково» Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».

Экономика Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.

Футбол КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

Технологии ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.

Наука Йод растает: ученые раскритиковали идею обязательного обогащения соли До сентября 2018 года действовал ГОСТ, допускающий обогащение пищевой соли йодидом калия, рассказал Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз", объединяющей крупнейших производителей соли.