Экономика
РБКОрешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
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Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Политика
NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму
Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Политика
В Раде зарегистрирован законопроект о новом порядке получения пенсий жителям ЛДНР
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона предусматривающий получение пенсий жителями ЛНР и ДНР без регистрации переселенцами.
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Транспорт
Озвучена стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Стоимость проезда от Москвы до Санкт-Петербурга по открытой сегодня платной трассе М-11 составит 1350 рублей, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Фигурное катание
Французская фигуристка назвала Туктамышеву потрясающей женщиной
Французская фигуристка Маэ Беренис Мейте поделилась впечатлениями от видео с четверным прыжком чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Происшествия
СК возбудил дело после взрыва у жилого дома в Туле
В Туле органами СКР после взрыва неизвестного устройства возбуждено уголовное дело.
Политика
Зеленский не исключает двусторонней встречи с Путиным в Париже
Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня, 27 ноября, находится с визитом в Литве, заявил, что не исключает двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже во время встречи «нормандской четвёрки», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Роскомнадзор предупредил о мошенниках в «Черную пятницу»
Роскомнадзор зафиксировал активность интернет-мошенников, собирающих персональные данные в рамках распродаж в "Черную пятницу".
Общество
Росстандарт создал карту качества топлива на АЗС
Росстандарт по итогам проверок, проведенных в этом году, создал карту качества топлива на российских АЗС, говорится в сообщении агентства.
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Футбол
«Локомотив» забил себе и проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Футболисты столичного «Локомотива» ничего не смогли противопоставить немецкому «Байеру» и проиграли в ключевом для себя поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Транспорт
Беглов предложил построить развязку от М11 в направлении «Пулково»
Глава Банка ВТБ Андрей Костин поддержал предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о строительстве новой развязки между трассой М11 и аэропортом «Пулково».
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Экономика
Сбербанк профинансирует строительство первой платной дороги в Москве
Сбербанк одобрил АО «Новая концессионная компания» (НКК) бридж-кредит на 2 млрд руб. на финансирование строительства первой платной дороги в Москве: Северного дублера Кутузовского проспекта.
Армия и оружие
Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16
Футбол
КДК оштрафовал «Спартак» за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» за оскорбительные выкрики фанатов в адрес Артёма Дзюбы во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Технологии
ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера
Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
Наука
Йод растает: ученые раскритиковали идею обязательного обогащения соли
До сентября 2018 года действовал ГОСТ, допускающий обогащение пищевой соли йодидом калия, рассказал Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз", объединяющей крупнейших производителей соли.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова девять лет была в отношениях с женатым артистом
Алла Сигалова стала гостьей передачи «Судьба человека». Хореограф рассказала Борису Корчевникову о девятилетнем романе с женатым артистом.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова застрял попой в туалете самолёта
Сын художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов застрял в туалете самолёта Boeing 737-800, летевшего из Казани в Москву.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на свои модели в рамках «Чёрной пятницы»
Компания АвтоВАЗ объявила о скидках на модели LADA с 27 по 30 ноября в рамках акции «Чёрная пятница».
Гаджеты
Появились новые подтверждения реальности графических карт Intel Xe
Компания Intel начала рассказывать о своей линейке графических ускорителей Xe.