По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.

с чего всё началось

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.

Космос Пыльные бури уносят воду с Марса На Марсе нередко случаются пыльные бури. Но примерно раз в земное десятилетие такой шторм охватывает всю планету.

Экономика Рубль не спасет: кабмин накажет губернаторов за рост дотационности Губернаторов предлагают привлекать к дисциплинарной ответственности, а также сокращать объем дотаций на 2021 год, если власти регионов не снижают его уровень и не обеспечивают рост доходов бюджета.

Энергетика Мировые цены на нефть повысились по итогам торгов вторника Котировки январских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке выросли по итогам торгов на 0,4 доллара и составили 58,41 доллара за баррель.

Общество Россиян ждут двухдневные рабочие недели Последняя рабочая неделя 2019 года и первая 2020 года будут состоять всего из двух дней каждая, следует из производственных календарей, утвержденных правительством РФ на 2019 и 2020 годы.

Хоккей Вашингтон Кэпиталз — Флорида Пантерз 4:3 До конца матча «Пантерз» удалось отыграть одну шайбу, но победа осталась за «Вашингтоном» - 4:3. В итоге «столичные» остались на втором месте в Восточной конференции.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал инцидент в туалете самолета Сын российского художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним в туалете на борту самолета.

Гаджеты Honor представил умные часы Honor Watch Magic 2 Помимо смартфонов Honor V30 и V30 Pro, Honor также представил свои новые смарт-часы — Watch Magic 2. Новинка доступна в двух вариациях: 42 и 46 мм.

Политика Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге Президент США Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.