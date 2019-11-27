Экономика
РБКОрешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 09:36, Ашберн
Шоу-бизнес
Супруга Гогена Солнцева попала в больницу
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Общество
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Последняя рабочая неделя текущего года и первая неделя 2020-го будут двухдневными, следует из производственного календаря, утвержденного правительством.
Спорт
Прыгунью в высоту Ласицкене отстранили от участия в турнире в Глазго
Организаторы турнира в Глазго не допустили российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене до участия из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского в Париже
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что все идет к тому, чтобы провести отдельную встречу лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже.
Экономика
В России предлагают объявить кредитную амнистию
В России предлагают объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года.
Общество
В Греции свинья напала на журналиста в прямом эфире
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о впавшей в кому дочери
Режиссёр Андрей Кончаловский старается с оптимизмом смотреть на состояние своей 20-летней дочери Марии.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Гаджеты
Распродажа: BQ снижает цены почти на все смартфоны и кнопочные телефоны. Некоторые модели подешевели на треть
Аналогичным образом подешевели кнопочные телефоны – в основном на 10%, хотя есть и предложения со скидкой в размере 30%.
Происшествия
В России второклассница покончила с собой после переписки с взрослым мужчиной
В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева исполнила на тренировке четверной тулуп
Фигуристка Елизавета Туктамышева, являющаяся чемпионкой мира 2015 года, сумела выполнить во время тренировки четвертной тулуп.
Политика
Глава Росгвардии проверил охраняющую Крымский мост бригаду
Директор Росгвардии Виктор Золотов проверил работу керченской бригады особого назначения, охраняющей Крымский мост.
Происшествия
Экс-жена российского игрока НХЛ заявила о похищении детей
Бывшая жена защитника "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита написала заявление в полицию о похищении детей родственниками спортсмена, сообщает "РЕН ТВ".
Общество
Количество желающей уехать из России молодежи достигло рекорда
Более половины граждан в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России — это рекордный показатель с 2009 года.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Финансы
Курс НБМ на среду — доллар и евро растут в цене
Вырастут в цене доллар США, евро и украинская гривна, а румынский лей и российский рубль, напротив, подешевеют.
Армия и оружие
В России празднуют День морской пехоты
В России День морской пехоты празднуется каждый год 27 ноября согласно приказу Главнокомандующего Военно-морского флота России № 433 от 19 декабря 1995 года в честь Указа Петра I о создании первого в России «полка морских солдат», который был издан 27 ноября 1705 года (что соответствует 16 ноября по старому стилю).
Футбол
«Локомотив» забил себе и проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов
Футболисты столичного «Локомотива» ничего не смогли противопоставить немецкому «Байеру» и проиграли в ключевом для себя поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Авто
Фото обновленной Lada 4x4 показали в Сети
Напомним, что поклонники Lada уже давно ждут появления нового внедорожника, который придет на смену легендарной Lada 4x4, но отечественное предприятие затягивает с выпуском модели.
Авто
Красивейший дрифт на замерзшем Байкале пошел не по плану
К счастью, автомобили получили только легкие повреждения, и что еще важнее, не провалились под местами не успевший замерзнуть лед.
Происшествия
На трассе в Челябинской области столкнулись три грузовика и «Газель»
Три грузовика и "Газель" столкнулись на трассе в среду в Челябинской области, в ДТП погиб один человек, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба управления федеральных автодорог "Южный Урал".
Армия и оружие
При столкновении двух вертолетов в Мали погибли 13 французских военных
13 французских военнослужащих погибли при столкновении двух военных вертолетов в Мали.
Футбол
Ракицкий рассказал о последствиях ухода из сборной Украины
Игрок питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о реакции болельщиков на его уход из украинской сборной, сообщает «Фонтанка».
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с американцем Тони Фергюсоном.
Общество
Петербург прощается с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой
Похоронят президента университета на Северном кладбище. Людмила Вербицкая скончалась в воскресенье, 24 ноября.