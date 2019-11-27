Экономика
РБКОрешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль
По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
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Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело участника акции 27 июля Раджабова
Потерпевшими по делу признаны трое полицейских, участвовавших в задержаниях на акции 27 июля, хотя бутылка, брошенная Самариддином Раджабовым, ни в кого не попала.
Общество
Путин открыл памятник писателю Гранину в Петербурге
Общество
Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».
Культура
Пресняков-старший рассказал, кто должен поехать на «Евровидение-2020»
Владимир Пресняков-старший рассказал, кто достоин представлять Россию на международном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Общество
В Роскачестве назвали лучшее вино страны
Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Здоровье
Перед Новым годом россиян может скосить эпидемия гриппа
«Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы войдем в ускоренный подъем в конце декабря перед Новым годом, пик придется на январь, начало февраля», – уточнила Скворцова.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как избежать пищевых отравлений
Гарантировано защитить от отравлений может только термическая обработка. Если речь идёт о сырой рыбе или мясе, то их можно заморозить.
Армия и оружие
Асад назвал шуткой слова Трампа о помощи Сирии в ликвидации лидера ИГ
Президент Сирии Башар Асад назвал шуткой благодарность американского лидера Дональда Трампа сирийским властям за помощь в ликвидации главаря террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади.
Транспорт
Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург
Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет.
Футбол
Первушин признан лучшим тренером ноября в РПЛ
Как сообщает пресс-служба лиги, лучшим тренером по итогам голосования признан наставник «Тамбова» Сергей Первушин.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Общество
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра
Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Армия и оружие
Израильские военные обстреляли объекты ХАМАС на севере сектора Газа
Израильские военные нанесли удары по объектам палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ракетные обстрелы, сообщила армейская пресс-служба.
Происшествия
В кабинете гинеколога в Одесском онкодиспансере установили камеру и продавали видео на порносайты
В ходе досудебного следствия выяснилось, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая фиксировала на камеру проведение женщинам процедуры УЗИ.
Здоровье
Врач рассказала, кому вредно пить чай
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.
Спорт
Ласицкене исключили из числа участниц турнира в Глазго
Киберспорт
Overwatch стал бесплатным на неделю
Музыка
72-летняя София Ротару расстроена из-за нападок в Сети
«Тут же началась травля: мол, у Ротару закончились деньги, она возвращается в Россию на заработки», — рассказал «КП» концертный директор исполнительницы Сергей Лавров.
Общество
Азовское море вернулось в свои берега
Азовское море вернулось в привычные берега после сильного отлива.
Общество
Медведев приказал открыть подвалы домов для бездомных животных
Культура
«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика
Машиностроители "Атоммаша" (входит в госкорпорацию "Росатом") пригласили рок-музыканта Сергея Шнурова, чтобы познакомиться со сварщиками.
Происшествия
Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью
По данным ведомства, сообщение о ДТП поступило в 07.15 по московскому времени: на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись электричка и автобус КИА, оба транспортных средства везли на работу сотрудников.
Политика
Украинский генерал пригрозил нанести удар по Крымскому мосту
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту.