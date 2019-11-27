По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.

Общество Суд Швеции отказал по апелляции «Газпрома» в споре с «Нафтогазом» Апелляционный суд в Швеции отказался удовлетворить апелляцию «Газпрома» в споре с украинским концерном «Нафтогаз», сообщает Т АСС. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в «Фейсбуке» назвал это решение «полной победой».

Общество В Роскачестве назвали лучшее вино страны Лидером среди красных вин стало Каберне Качинское крымского Инкерманского завода марочных вин урожая 2015 года, а лучшим белым вином признали напиток, производимый компанией «Кубань Вино».

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Здоровье Перед Новым годом россиян может скосить эпидемия гриппа «Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы войдем в ускоренный подъем в конце декабря перед Новым годом, пик придется на январь, начало февраля», – уточнила Скворцова.

Здоровье Доктор Мясников рассказал, как избежать пищевых отравлений Гарантировано защитить от отравлений может только термическая обработка. Если речь идёт о сырой рыбе или мясе, то их можно заморозить.

Транспорт Минтранс назвал стоимость проезда по трассе М11 Москва — Петербург Стоимость проезда по новой трассе М11 Москва — Санкт-Петербург составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей, пробок на въезде и съезде с магистрали не будет.

Общество Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена гражданства Кипра Официальный представитель российского предпринимателя Олега Дерипаски опроверг информацию о том, что бизнесмена лишили кипрского гражданства, передаёт ТАСС.

Здоровье Врач рассказала, кому вредно пить чай Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша напомнила в беседе с "Аргументами и фактами", что чай является тонизирующим напитком, который в зависимости от генетических особенностей может оказывать разное влияние на здоровье.