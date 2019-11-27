Экономика

Lenta.ruLenta.ruОрешкин заявил о страхе бизнеса зарабатывать больше денег

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что российские предприниматели боятся наращивать производительность труда и прибыль из-за повышенного внимания контролирующих органов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

По словам Орешкина, акционер аргументировал это тем, что в случае роста прибыли на предприятие сначала «придут контролеры», потом региональные власти с требованием профинансировать тот или иной проект, а в худшем случае — правоохранительные органы.
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США планируют снизить расходы на НАТО, заявили источники в Пентагоне и Североатлантическом альянсе.
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