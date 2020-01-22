Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.

с чего всё началось

Уровень социально-экономического неравенства в РФ постепенно снижается, но все еще сохраняется на недопустимо высоком уровне. Такое заявление накануне сделал экс-министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в РФ

Политика Израильские СМИ назвали провалом выступление Зеленского в Давосе Израильский портал 7 Kanal назвал провалом выступление президента Украины Владимира Зеленского на Международном экономическом форуме в Давосе, которое прошло 22 января.

Общество Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39 Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.

Политика Зеленский объяснил важность диалога с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вести прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным необходимо ради возвращения удерживаемых лиц и завершения конфликта в Донбассе.

Киберспорт Reality Rift покинула DreamLeague Leipzig Major TNC Predator проходит дальше Reality Rift уступила команде TNC Predator в матче нижней сетки плей-офф DreamLeague Leipzig Major и покинула турнир.

Гаджеты Samsung обновит старые флагманы до Android 10 В диалоге представитель компании упомянул, что модели Galaxy S8 и Galaxy Note 8 в скором времени должны обновиться до Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

Гаджеты Новое поколение отечественных «Эльбрусов» появится в 2022 году Как сообщает ToDay News Ufa, МЦСТ рассказали, что данная модель 16С отечественного процессора «Эльбрус» можно ожидать не ранее чем через пару лет, так как основные работы закончатся только в декабре следующего года, после время уйдет на подготовку и запуск массового производства.

Футбол У «Челси» появится новый титульный спонсор Новым титульным спонсором клуба станет телекоммуникационная компания Three UK.Chelsea, we’ve got your back. and your front.Three is the official shirt partner of @ ChelseaFC, @ ChelseaFCW and Academy sides from the 2020/21 season.

Политика Трамп показал логотип Космических сил США Президент США Дональд Трамп показал логотип Космических сил США, которые были созданы в 2019 году, в своем Twitter-аккаунте.