Экономика

Pravda.RuPravda.RuОрешкин заявил о высоком уровне неравенства в РФ

Уровень социально-экономического неравенства в РФ постепенно снижается, но все еще сохраняется на недопустимо высоком уровне. Такое заявление накануне сделал экс-министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
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с чего всё началось

Орешкин заявил о «недопустимо высоком уровне неравенства» в России

Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.
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РБК22 января в 10:20
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