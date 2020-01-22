Экономика
Pravda.RuОрешкин заявил о высоком уровне неравенства в РФ
Уровень социально-экономического неравенства в РФ постепенно снижается, но все еще сохраняется на недопустимо высоком уровне. Такое заявление накануне сделал экс-министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
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с чего всё началось
Орешкин заявил, что глобальная ситуация с неравенством между странами за последнее время улучшилась за счет активного роста таких развивающихся экономик, как Китай и Индия. При этом глобальное неравенство сейчас находится на максимуме с 1930–1940-х годов.РБК22 января в 10:20
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