В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.

с чего всё началось

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".

Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

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