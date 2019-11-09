Экономика
Газета.RuОрешкин заявил о высоком уровне неравенства в России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфакс09 ноября в 08:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Орешкин заявил, что в России сохраняется высокий уровень неравенства
Ореанда-Новости09 ноября в 09:19
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:32, Вашингтон
Политика
Асад считает исторической ролью США разграбление стран
Асад заявил, что проблема с США заключается в том, что, по их мнению, они ведут войну за выживание.
RT на русском 01:48
Здоровье
Треть россиян доплачивают в больницах за бесплатное лечение
Выяснилось, что треть граждан доплачивают в стационарах за свое лечение.
Реальное время 03:10
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Политика
Пародист Галкин впечатлил россиян смелым выступлением про политику
Путин давно находится у власти — больше чем Леонид Брежнев, российскому лидеру уже «скучно» как с меняющимися каждые четыре года мировыми политиками, так и с россиянами, отметил Галкин.
Росбалт вчера в 12:36
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Игры
Разработчики Atomic Heart отменили бета-тестирование
В своё время появилась информация, что у проекта проблемы, хотя разработчики опровергли анонимное расследование.
Игромания.ру вчера в 09:57
Политика
В парламенте Германии заявили о том, что Крым останется российским
Санкции в отношении России не помогут изменить статус Крыма, поэтому он останется российским.
REGNUM вчера в 20:16
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Музыка
Определены песни, которые не надоедает слушать до конца
Слово и Дело 07 ноября в 19:12
Политика
Экс-президент Боливии Моралес сообщил, что его пытаются арестовать
Бывший глава Боливии Эво Моралес, накануне объявивший о своей отставке, сообщил, что в данный момент на его дом совершается нападение с целью ареста.
Политика Сегодня вчера в 21:32
Наука
Определен напиток, который вдвое снижает риск развития рака
Ученые выяснили, что кофеманы на 50% меньше обычных людей заболевают распространенным раком печени.
Новости Рязани 09 ноября в 09:56
Здоровье
Роспотребназдор разработал новые подходы для лечения гепатита В
Роспотребназдор разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В, сообщает пресс-служба федеральной службы со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
Москва 24 вчера в 01:01
Футбол
Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
РИА Новости 03:01
Гаджеты
Появился джейлбрейк почти для всех iPhone и iPad
Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG — axi0mX 🌧️📲 (@axi0mX) September 27, 2019 Сам взлом устройства основан на недавней уязвимости Checkm8.
The GEEK вчера в 15:48
Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов признался в убийстве аспирантки на допросе в СК
Политика Сегодня вчера в 10:28
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Общество
В Екатеринбурге назначили нового директора «Водоканала»
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил нового руководителя МУП «Водоканал», пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:25
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру вчера в 21:56
Кино
Стивен Кинг оценил сиквел «Сияния»
Газета.Ru 08 ноября в 03:04
Происшествия
В Екатеринбурге строители спасли провалившуюся под лед собаку
Строители, работавшие в ночь на воскресенье на территории Шарташского парка в Екатеринбурге, при помощи экскаватора спасли собаку, которая провалилась под лед, сообщил РИА Новости инспектор парка Артур Хвостов.
РИА Новости вчера в 03:02
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Происшествия
Екатеринбуржцев напугало висящее на мосту «человеческое тело»
Российская газета 01:39
Происшествия
В Самаре из-за курильщицы посадили самолет рейса Челябинск-Сочи
В Самаре 10 ноября в 05:50 в международном аэропорту Курумоч совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Победа» Боинг -738, который выполнял рейс 324 по маршруту Челябинск-Сочи.
АиФ Самара вчера в 05:10
Армия и оружие
«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО
Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.
РБК 01:56
Политика
Германия празднует 30-летие падения Берлинской стены
Эхо Москвы 09 ноября в 22:32
Теннис
Тим обыграл Федерера в матче итогового турнира ATP
Австриец Доминик Тим обыграл швейцарца Роджера Федерера в матче итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов, который проходит в Лондоне.
РИА Новости вчера в 17:26