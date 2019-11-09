Экономика
Газета.RuОрешкин заявил о высоком уровне неравенства в России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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Политика
Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским
Депутат бундестага Антон Фризен ("Альтернатива для Германии") заявил в интервью РИА Новости, что, по его мнению, санкции, введенные ЕС против России в связи с ситуацией вокруг Крыма и на востоке Украины, не могут привести к изменению в статусе Крыма, который "останется российским, это реальное положение дел".
РИА Новости 19:21
Политика
The Times назвала имена российских спонсоров Консервативной партии
Межпартийный комитет британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности (ISC) подготовил доклад, в который вошли имена девяти российских бизнесменов, делавших пожертвования в пользу правящей Консервативной партии (тори) Великобритании.
Известия 09:14
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
РЕН ТВ 13:53
Авто
Легендарная Jawa готовит юбилейную новинку
Легендарный производитель мотоциклов Jawa объявил о скорой презентации новой модели боббера Perak.
Car.ru 08 ноября в 13:52
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 15:59
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что расстается с Евгением Плющенко
Продюсер Яна Рудковская сделала на телепередаче журналистки Ксении Собчак "ЯнаСупер" шокирующее признание о том, что расстается с фигуристом Евгением Плющенко.
Народные новости вчера в 22:26
Политика
Польша отказалась сближаться с Россией
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна не будет сближаться с российской стороной из-за ее поведения в мировом сообществе.
Газета.Ru 19:13
Политика
Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку
Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за главой страны Эво Моралесом объявил, что подает в отставку.
РИА Новости 16:52
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК 18:47
Общество
Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 18:56
Шоу-бизнес
Годовалая дочь Кудрявцевой в шапочке с ушками взорвала сеть
На фото малышка одета в теплый брендовый комбинезон и красную шапочку с кошачьими ушками.
Пятый канал 06:39
Армия и оружие
Министр обороны Украины: разведение сил у Петровского идет по плану
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств около Петровского в Донбассе проходит по плану, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Аргументы и Факты 14:55
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Происшествия
Историк Понасенков: «Я предупреждал, что Соколов опасен»
Оппонент профессора СПбГУ Олега Соколова, историк Евгений Понасенков заявил, что год назад предупреждал об опасности доцента, который признался в убийстве студентки вуза.
Мойка78 вчера в 13:31
Игры
Пользователи нашли способ поиграть в Red Dead Redemption 2 за животных
CyberSport.ru 08 ноября в 06:10
Общество
Минюст предложил ограничить число звонков от роботов-коллекторов
Минюст России совместно с Федеральной службой судебных приставов разрабатывает проект федерального закона «О взыскании», направленного на ограничение числа звонков должникам от роботов-коллекторов.
RT на русском 13:49
Здоровье
Врач предупредил о риске развития вирусной пневмонии при теплой зиме
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил о возрастающем риске развития вирусной пневмонии при сохранении аномально теплой погоды зимой.
REGNUM вчера в 12:27
Общество
Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»
Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 08 ноября в 01:00
Кино
«Джокер» станет самым прибыльным кинокомиксом в истории
На создание фильма было потрачено 62,5 млн. долларов. Сборы уже более чем в 15 раз превысили бюджет, потраченный на производство.
ToDay News Ufa вчера в 14:57
Экономика
Украинскому электричеству предрекли подорожание
Вице-президент Первой энергетической ассоциации Украины Александр Рогозин, в свою очередь, отметил, что тарифы на электричество для населения следует поднимать поэтапно.
Lenta.ru 06:10
Происшествия
Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры
РИА Новости 08 ноября в 08:34
Хоккей
Сборная России заняла 3-е место на Кубке Карьяла
В заключительном матче Кубка Карьяла сборная Финляндии одержала победу над командой Швеции.
Sport24.ru 12:58
Экономика
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке
Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
РИА Новости 07 ноября в 19:45
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Климатическая зима наступит только с середины декабря.
Российская газета 09:11
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru 08 ноября в 15:05
Космос
NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 вчера в 08:33