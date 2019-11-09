Экономика
Газета.RuОрешкин заявил о высоком уровне неравенства в России
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
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с чего всё началось
В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.Интерфаксвчера в 08:23
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Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Чехии на Кубке Карьяла. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу чешской команды.
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ПРАЙМ 08 ноября в 07:02
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Президент Боливии ушел в отставку
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Lenta.ru 16:33
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Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
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Экспертами раскрыты секреты расположения бензобаков в автомобилях
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Подробностей новые зарисовки не добавили: корейский производитель опубликовал ранние концептуальные эскизы «Оптимы», на которых будущий седан изображен без дверных ручек, с непропорциональным силуэтом, огромными дисками и нарочито спортивным кузовом.
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Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
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Два года назад стоимость модели составляла 2,3 млн евро или около 161 млн рублей по актуальному курсу.
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МИД России прокомментировал решение суда ООН по спору с Украиной
Дело "Украина против Российской Федерации" Украина подала иск против России в Международный суд ООН в январе 2017 года.
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Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда
Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
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Правительство утвердило размер пособий по безработице на 2020 год
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Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
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РИА Новости 08 ноября в 08:34
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Российский фильм «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Российский режиссер Кантемир Балагов получил главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (Geneva International Film Festival, GIFF).
РБК вчера в 20:47
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl
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