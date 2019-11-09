Экономика

Газета.RuГазета.RuОрешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин констатировал, что, несмотря на принимаемые меры, в государстве сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, передает "Интерфакс".
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Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

В России, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокий уровень неравенства, который является проблемой для экономического развития страны, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в ходе лекции в НИТУ "МИСиС" на тему изменений, происходящих в экономике России и мира.
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Орешкин признал высокий уровень неравенства в России

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Министр Орешкин заявил о высоком уровне неравенства в России

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Российская газета09 ноября в 07:23

Глава минэкономразвития признал высокий уровень неравенства в России

БИЗНЕС Online09 ноября в 10:37
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Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

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