Экономика
КоммерсантъОрешкин заявил об инфляции ниже 3% в 2020 году при ставке 6,5%
Инфляция в России в 2020 году опустится ниже 3%, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. По его прогнозу, инфляция до 3% может дойти уже в январе 2020 года.
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Политика
Кучма объяснил смысл проведения встречи в «нормандском формате»
Экс-президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма считает, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине».
Lenta.ru 12:02
Футбол
Бывший доктор «Реала»: «Запретил бы Бэйлу играть в гольф»
Бывший доктор футбольного клуба «Реал» Мадрид Альфонсо дель Корраль, проработавший на «Сантьяго Бернабеу» 20 лет, назвал причину постоянных травм вингера Гарета Бэйла.
Евро-футбол.ру 13:46
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
РИА Новости 09:30
Здоровье
Глава Минздрава: Россия перейдёт на систему лекарственного страхования
«Надеемся, что в течение двух-трёх лет мы на эту систему перейдём», — уточнила Скворцова.
Янтарный Край вчера в 05:30
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 12:35
Происшествия
Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР
Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM 10:03
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Газета.Ru 15:33
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Lenta.ru 05:24
Политика
Москва ответит на высылку дипломата из Болгарии
Москва рассмотрит ответные меры на высылку российского дипломата из Болгарии, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко.
РИА Новости 13:19
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников
В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета 05:22
Экономика
Законопроект о новом виде накопительной пенсии опубликован в Сети
Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений.
Газета.Ru 11:02
Армия и оружие
При подготовке встречи военных России и Турции в Сирии прогремел взрыв
При подготовке встречи российской военной полиции с представителями турецкой стороны на севере Сирии произошел подрыв взрывного устройства.
РБК 09:47
Политика
Британский парламент проголосовал за досрочные выборы 12 декабря
Британская палата общин проголосовала во вторник за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.
Интерфакс 17:13
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Газета.Ru вчера в 13:18
Религия
ПЦУ заявила о признании ее автокефалии Элладской православной церковью
Православная церковь Украины (ПЦУ) сообщила об официальном признании права Константинополя выдать ей автокефалию со стороны Элладской православной церкви (ЭПЦ).
РБК 14:20
Политика
Сурков призвал не терять темп при разведении сил в Донбассе
Помощник президента РФ Владислав Сурков выразил удовлетворение возобновлением процесса разведения сил и средств в Донбассе.
News.ru 07:38
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Cyber.sports.ru вчера в 06:40
Футбол
Мельгарехо хочет выиграть Кубок России со «Спартаком»
Спорт-Экспресс 15:21
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 14:14
Экономика
«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж
Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
РБК 03:06
Здоровье
Как специи и отказ от соусов помогут быстро и легко похудеть
В-четвертых, если вы соблюдаете правильное питание и занимаетесь спортом, но вес никуда не уходит, обратите внимание на то, какие напитки вы пьете.
Волга-Медиа 08:04
Футбол
«Бавария» вырвала победу в матче Кубка Германии с «Бохумом»
В матче 1/16 финала Кубка Германии "Бавария" обыграла "Бохум" (2:1). На 35-й минуте мяч в собственные ворота забил Альфонсо Дэйвис.
Спорт-Экспресс 16:53
Космос
Бур зонда Insight на Марсе частично «вытолкнуло из грунта»
Бурильное оборудование зонда Insight неожиданно повело себя при проведении исследовательских работ на Марсе.
REGNUM вчера в 06:20
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Lenta.ru 13:05
Культура
В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ «Терминатора»
Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
РИА Новости 03:41