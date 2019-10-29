Экономика

КоммерсантъКоммерсантъОрешкин заявил об инфляции ниже 3% в 2020 году при ставке 6,5%

Инфляция в России в 2020 году опустится ниже 3%, если ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 6,5%, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин. По его прогнозу, инфляция до 3% может дойти уже в январе 2020 года.
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