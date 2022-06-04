Будьте в Плюсе

Организатор митинга в Риме заявил о требовании расследовать преступления ВСУ в Донбассе

В Риме участники протестного митинга потребовали расследоваться преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru
На площади собралось около тысячи человек, главными требованиями которых были выход Италии из НАТО и прекращение отправки вооружений на Украину.
Smotrim.ru
Авондент убежден, что разрешить конфликт в Донбассе можно с привлечением ООН после того, как "Россия будет вновь включена в международную политику".
РИА Новости
Следующее мероприятие запланировано в Неаполе или Реджо-ди-Калабрии.
Life.ru

Подробнее о событии

В Италии начали сбор подписей за расследование преступлений боевиков Украины
Известия18:09
В Риме участники митинга начали сбор подписей за расследование преступлений ВСУ в Донбассе
РИА Новостивчера в 16:11
Самое цитируемое
В Риме протестующие потребовали расследовать преступления ВСУ в Донбассе
Аргументы и Факты17:35
Организатор митинга в Риме заявил о требовании расследовать преступления ВСУ в Донбассе
Lenta.ru17:26
В Риме собрали подписи за расследование преступлений в Донбассе
РЕН ТВвчера в 16:36
В Риме начался митинг в поддержку выхода Италии из НАТО
Общественная служба новостейвчера в 16:35
Митингующие в Риме потребовали расследования преступлений ВСУ
ИА Красная Весна17:57

Интересное

Александр Кержаков женился в третий раз

Сегодня, 4 июня, бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков женился.
Чемпионатвчера в 16:21

BFMTV: в Эйфелеву башню в Париже ударила молния

Молния ударила в Эйфелеву башню в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на фото в соцсетях.
РИА Новости17:42

В ДНР при обстреле ВСУ погибли пять человек за сутки, ранены 20

Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новостивчера в 16:36

Байдена эвакуировали из-за частного самолета в закрытой воздушной зоне

Специальные службы эвакуировали президинта США Джо Байдена и его супругу Джилл в безопасное место, а дорогу к его дому перекрыли после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр).
РБК17:10

Лавров заявил о запрете Западом Киеву вести переговоры с Россией

Россия и Украина приостановили переговоры в середине мая. Москва возложила ответственность за это на Киев.
РБКвчера в 15:40

Путин сообщил о десятках уничтоженных российскими системами ПВО вооружений на Украине

Президент России Владимир Путин высоко оценил эффективность российских систем ПВО при отражении атак украинских вооружений.
РИА Новостивчера в 12:46

Смартфон Xiaomi Civi подешевел до 270 долларов

Компания Xiaomi в рамках проходящей в Китае распродажи 618 снизила цену на популярный смартфон Xiaomi Civi.
Megaobzor.comвчера в 15:06

Аналитик Коган: при объявлении «квазидефолта» России в первую очередь пострадают кредиторы

Деньги на выплаты по внешнему долгу есть, а сам размер долга не незначителен.
РИА Новости18:15

ВСУ в боях за Северодонецк потеряли до 90% личного состава

В некоторых подразделениях осталось не больше десяти процентов от первоначального количества бойцов. ВСУ отступают в сторону Лисичанска.
Вести.Ruвчера в 11:17