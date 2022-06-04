В Риме участники протестного митинга потребовали расследоваться преступления Вооруженных сил Украины в Донбассе с 2014 года и начали сбор подписей за обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Пять мирных жителей погибли и 20 ранены в Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Специальные службы эвакуировали президинта США Джо Байдена и его супругу Джилл в безопасное место, а дорогу к его дому перекрыли после того, как частный самолет по ошибке залетел в закрытую воздушную зону над городом Рехобот-Бич (штат Делавэр).