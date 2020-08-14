Воскресенский, которого в сюжете называют организатором протестов, на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами». Видео доступно на сайте tvr.by.

«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»

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