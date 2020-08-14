Политика
Lenta.ru«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
Воскресенский, которого в сюжете называют организатором протестов, на камеру покаялся в связях с «московскими кукловодами». Видео доступно на сайте tvr.by.
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«Организатор» белорусских протестов рассказал о связях с «московскими кукловодами»
Московский Комсомолец05:03
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Актер Михаил Ефремов на допросах полностью признавал свою вину в ДТП и раскаивался в содеянном, в этом его поддерживал адвокат Эльман Пашаев.
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Google удалила Fortnite из Google Play, последовав примеру Apple
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В июле добыча природного газа в Китае выросла на 4,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года – до 14,2 млрд кубометров, пишет пишет Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики КНР.
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Финансы
В России допустили возможное повторение кризиса 1998 года
Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты», профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Игорь Николаев в комментарии «Ведомостям» допустил повторение в России кризиса 1998 года, ставшего следствием дефолта правительства перед кредиторами.
Lenta.ru 09:08
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ЦБ представил варианты тестов для розничных инвесторов на бирже
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Матч второго тура РПЛ «Арсенал» - «Уфа» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством зрителей на трибунах.
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Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора российской версии журнала Hello, пишет «Вечерняя Москва».
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Как сообщалось ранее, инициировать выпуск денежной купюры с номиналом в 300 рублей с видами города предложили в Екатеринбурге в связи с 300-летием города.
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Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии
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По словам Пригожина, именно супруга Валерия отговорила его от участия в такого рода деятельности.
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