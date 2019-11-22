Армия и оружие
Lenta.ruОрганизатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии. Об этом со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу сообщает Hürriyet.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 05:37, Ашберн
Общество
ФСБ задержала членов террористической организации
Авто
Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck
Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Политика
Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
Транспорт
На Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов
Политика
В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей
Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
Экономика
Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам
Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Общество
Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась
Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море
«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
Авто
Появилось фото салона обновленной Lada 4x4
В интернете опубликовали новое фото интерьера рестайлинговой Lada 4x4, которое позволяет подробно рассмотреть оригинальный салон внедорожника.
Общество
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус
Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Кино
Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете
Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Экономика
Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю
Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
Космос
Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью
Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
Происшествия
Подростки сбили полицейского в Подмосковье
Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.
Политика
Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии
Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
Гаджеты
Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11
Шоу-бизнес
Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости
Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Происшествия
На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом
Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Происшествия
Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео
Происшествия
ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду
Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
Политика
В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина
Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Авто
Представлен роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.