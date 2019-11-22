Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruОрганизатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии. Об этом со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу сообщает Hürriyet.
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Турция задержала боевика ИГ, который может быть причастен к терактам в России и Германии

ТАСС03:35

В Турции задержали «стоящего за терактами» в России и Германии члена ИГ

РБК03:49

В Турции заявили о задержании причастного к теракту в России члена ИГ

RT на русском03:48

Анкара сообщила о поимке в Сирии важного члена ИГ, ответственного за теракты в РФ

Интерфакс04:13

Турция захватила в Сирии боевика ИГ, организовавшего теракт в России

Газета.Ru03:09

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

Lenta.ru02:58

Турецкие спецслужбы задержали в Сирии организатора терактов в России

РИА Новости02:43
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Общество

ФСБ задержала членов террористической организации

Российская газета 04:30
Авто

Tesla представила пуленепробиваемый пикап Cybertruck

Компания Tesla представила свой новый электромобиль — пуленепробиваемый пикап Cybertruck.
Коммерсантъ 01:36
Политика

Тверской суд Москвы отказался принять иск ФБК к Путину

Тверской суд Москвы отказался принимать иск "Фонда борьбы с коррупцией" на бездействие президента РФ Владимира Путина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
РИА Новости 04:36
Транспорт

На Московском центральном диаметре произошел сбой в движении поездов

Комсомольская правда 02:08
Политика

В Кремле признали ошибочность новых правил медосмотра водителей

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября Минздрав отложил на полгода новый порядок медицинского осмотра для водителей, который должен был вступить в силу.
REGNUM 05:05
Экономика

Прибавка будет. В новом году вырастут выплаты работающим пенсионерам

Правда, совсем без прибавки в следующем году работающие пенсионеры не останутся.
Life.ru 20 ноября в 16:40
Общество

Одобрившая новый порядок медосмотра для водителей врач уволилась

Ранее президент России Владимир Путин назвал «чушью» планы Минздрава ввести новый порядок медосмотра для водителей.
РБК вчера в 12:06
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

«По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом», — заявили в ведомстве.
RT на русском 03:09
Авто

Появилось фото салона обновленной Lada 4x4

В интернете опубликовали новое фото интерьера рестайлинговой Lada 4x4, которое позволяет подробно рассмотреть оригинальный салон внедорожника.
Тарантас Ньюс вчера в 01:16
Общество

Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна

Певица Светлана Лобода оказалась на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном.
РИА Новости вчера в 18:18
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей

Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
РИА Новости 00:46
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru 20 ноября в 14:49
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Россиянка Алёна Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при по фигурному катанию в японском Саппоро.
RT на русском 04:11
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова дала интервью "Пятому каналу", во время которого, в том числе, рассказала о съёмках Кристины Асмус в фильме "Текст".
Discover24 вчера в 03:00
Кино

Минкульт соберет данные о просмотрах фильмов и сериалов в интернете

Станут известны сведения о названии фильма или сериала, имени режиссера, годе выпуска и количестве просмотров.
Радиочастотный спектр 02:14
Экономика

Пакет в 3,59% акций «Газпрома» продается одному покупателю

Сбор заявок в рамках размещения акций "Газпрома" прошел 21 ноября, по итогам сбора заявок на Московской бирже на пакет в 850,59 млн акций холдинга (3,59%) "Газпром газораспределение" получило 479 заявок на общую сумму 237,75 млрд рублей.
ТАСС 04:10
Происшествия

Смертельное селфи: раскрыта причина столкновения самолетов ВВС США

МИР 24 04:37
Космос

Астрономы не нашли объяснения звезде с радиопеременностью

Ученые обнаружили новый переменный радиоисточник MKT J170456.2−482100, положение которого совпадает с известной активной звездой TYC 8332-2529-1.
N+1 вчера в 07:42
Происшествия

Подростки сбили полицейского в Подмосковье

Двое подростков на ВАЗ 2105 сбили сотрудника ГИБДД, пытаясь скрыться от погони.
Газета.Ru 02:30
Политика

Песков прокомментировал публикацию кадров жестокого убийства в Сирии

Россия не имеет отношения к лицам, совершившим жестокое убийство в Сирии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:20
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Андрей Белоусов в беседе с «Известиями» назвал три рецепта для ускорения экономического роста в стране.
Известия вчера в 22:32
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
Гаджеты

Замена экрана в Huawei Mate X стоит как iPhone 11

Life.ru 20 ноября в 06:35
Шоу-бизнес

Счастливая и бодрая Пугачева спела на сцене с друзьями молодости

Попутно Примадонна танцевала и активно улыбалась.
Kleo.ru 20 ноября в 05:25
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM вчера в 10:58
Происшествия

На лекции на журфаке МГУ задержан посторонний мужчина с ножом

Мужчина вёл себя странно, и преподаватель вызвал охрану. Во время обыска у него нашли нож и четыре пары часов, по две на каждой руке.
Говорит Москва 04:26
Происшествия

Горящий Boeing в небе над Лос-Анджелесом попал на видео

Телеканал 360° вчера в 21:59
Происшествия

ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду

Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.
РБК 05:05
Политика

В Кремле назвали дату проведения большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция российского лидера Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
RT на русском 04:03
Авто

Представлен роскошный внедорожник Mercedes-Maybach GLS

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz представил на автосалоне в Гуанчжоу новый роскошный кроссовер Mercedes-Maybach GLS.
Автоновости дня вчера в 07:42
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