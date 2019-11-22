В Сирии пойман боевик «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), ответственный за организацию терактов в России и Германии. Об этом со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу сообщает Hürriyet.

Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии

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