Коронавирус

News.ruNews.ruОрганизаторы «Бессмертного полка» призвали отказаться от шествия 9 мая

Организаторы «Бессмертного полка» решили отменить проведение акции в связи с распространением коронавируса.
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с чего всё началось
Одни из организаторов «Бессмертного полка» выпустили заявление
, в котором сообщили, что считают шествие опасным даже после официального окончания самоизоляции.
Дождь07:11

Подробнее о событии

Инициаторы «Бессмертного полка» призвали воздержаться от шествия 9 мая

РИА Новости10:25

В «Бессмертном полке» внесли ясность в сообщения о шествии 9 мая

Газета.Ru11:40

Бессмертный полк на экране

ГТРК Вектор06:05

Акцию «Бессмертный полк» предложили провести онлайн

ТАСС06:57

Источник заявил о возможности провести «Бессмертный полк» онлайн

Интерфакс05:11

В «Бессмертном полку» в условиях самоизоляции предложили провести акцию в кругу семьи

Говорит Москва05:02

«Бессмертный полк» в Протвино: участников шествия с каждым годом становится больше

Протвино сегодня06 апреля в 03:09
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Политика

Берни Сандерс вышел из президентской гонки

Сенатор-демократ Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки, сообщает CNN.
Lenta.ru 11:28
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Общество

У бессимптомно болевших COVID-19 нашли поражения легких

У переболевших COVID-19 без симптомов обнаружены поражения легких, сообщили японские ученые, изучавшие результаты компьютерной томографии заразившихся коронавирусом пассажиров лайнера Diamond Princess.
РИА Новости 10:50
Армия и оружие

«Боевые баркасы»: на чем украинские моряки хотят штурмовать Крым

РИА Новости 01:00
Политика

Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России

Президент России Владимир Путин высказался о сокращении нерабочих дней в России.
Мойка78 вчера в 10:12
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей

В Рязанской области коронавирус выявили у четырех детей.
Рязань.Лайф 11:11
Происшествия

СК возбудил дело из-за избиения сотрудника РАН в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения 81-летнего академика РАН в Москве. Об этом говорится на сайте СК России.
RT на русском 10:20
Общество

Путин подписал указ о новых выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми.
URA.Ru вчера в 13:19
Общество

Минпросвещения рассматривает досрочное завершение учебного года

Минпросвещения допускает, что школы могут досрочно завершить учебный год, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 09:53
Общество

ВТО обязала Украину исполнить решение по импорту нитрата аммония из РФ

"8 апреля 2020 года арбитр, назначенный гендиректором ВТО, установил, что Украина должна исполнить решение органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по спору в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония (DS493) до 15 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 11:28
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Шоу-бизнес

Лещенко признался, что нарушил карантин из-за Малахова

Народный артист РСФСР рассказал, что нарушил карантинный режим после поездки в Соединенные Штаты не по собственной воле.
Аргументы недели 02:20
Политика

Жители Германии раскрыли свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Большинство жителей Германии выступают за активизацию экономических отношений с Россией и на этом фоне поддерживают строительство и запуск газопровода "Северный поток-2" – это следует из исследования, проведенного Восточным комитетом германской экономики.
Ruposters.ru 10:10
Политика

ВОЗ ответила Трампу, призвав не прекращать финансирование

Отвечая на вопрос журналистов о возможной приостановке взносов США в бюджет ВОЗ, о чем сообщил американский лидер, Клюге сказал: "Мы все еще находимся в острой фазе пандемии, и сейчас не время сокращать финансирование".
ТАСС 08:30
Экономика

Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации по авиабилетам

Правительство РФ выделит из своего резервного фонда 3,5 миллиарда рублей туроператорам для компенсаций убытков, связанных с невозвратными авиабилетами в составе турпродукта.
BFM.ru 04:49
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ

Рамзан Кадыров удивился словам Михаила Мишустина о закрытии границ регионов.
Общественная служба новостей вчера в 00:47
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Кино

Глава Walt Disney не исключил перенос прокатных фильмов на Disney+

Руководство Walt Disney не исключает возможности отказа от проката некоторых перспективных кинопроектов с последующей их демонстрацией с помощью собственного потокового сервиса.
Kinonews.ru вчера в 15:57
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Общество

Делать тесты на коронавирус разрешили всем частным лабораториям

Российское правительство решило расширить круг лабораторий, тестирующих на коронавирус.
НГС.Кемерово 05:19
Политика

Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем

RuNews24.ru 03:46
Наука

Ученые назвали общие черты людей, умерших от коронавируса

В рамках исследования учёные из Америки и Китая сравнили электронные медкарты пациентов с коронавирусом.
Что происходит 02:39
Армия и оружие

Французский журнал Capital назвал Су-57 жемчужиной российской авиации

Внимание специалистов привлекли видеокадры Минобороны РФ, на которых Су-57 крутит "бочки" и демонстрирует потрясающий вертикальный набор высоты Как отмечает журнал Capital, Су-57, собранный на четверть из композиционных материалов, имеет исключительную маневренность в полете.
Российская газета вчера в 11:01
Экономика

Агентство Fitch изменило прогноз по 15 российским банкам на негативный

По мнению экспертов, сокращение доходов населения и рост безработицы могут негативно сказаться на качестве розничного кредитования.
Бизнес-новости в Кирове 06:30
Общество

В правительстве Британии рассказали о здоровье Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его пресс-службу.
Москва 24 10:54
Экономика

В России зафиксирован резкий скачок импорта чеснока и имбиря

Помимо увеличения объемов поставок чеснока и имбиря в Россию Россельхознадзор за последнюю неделю отмечает резкий рост импорта лимонов в страну.
Известия 06:32
Здоровье

Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах

Согласно предоставленному отчёту, пик смертности в Европе припадает на третью неделю нынешнего месяца.
Вечерний курьер 05:55
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Владимир Путин заявил, что понимает усталость россиян, но режим самоизоляции необходимо соблюдать, так как "выбора сейчас нет".
РИА Новости 08:56
Как работают Яндекс.Новости?
9 маяБольше новостей по теме
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