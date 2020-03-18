Коронавирус

REGNUMREGNUMОрганизаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

В пресс-службе EBU сообщили, что при подготовке конкурса предпринимаются необходимые меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Также организаторы внимательно наблюдают за ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но отменять конкурс пока не планируют.
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СМИ узнали о возможной отмене конкурса «Евровидение» из-за коронавируса

РБК08:11

В Израиле заявили об отмене «Евровидения»

URA.Ru07:14

Аналитики оценили вероятность отмены «Евровидения» из-за коронавируса

Metaratingsвчера в 08:35

«Евровидение-2020» перенесли на следующий год из-за коронавируса

Вокруг ТВ06:15

Израильский вещатель сообщил об отмене Евровидения-2020

News.ru06:13

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

REGNUM02:28

«Евровидение» отменят

Lenta.ru05:22
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Политика

Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Ведомости 06:49
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Политика

Новый украинский премьер призвал готовиться к экономическому кризису

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию.
Известия 08:35
Общество

Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе

Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Коммерсантъ 09:01
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Путешествия

Ростуризм насчитал 100 тысяч россиян на зарубежных курортах

Ростуризм настоятельно рекомендовал всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД России на территории этих стран.
BFM.ru 05:51
Общество

До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев

Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
ГТРК Псков вчера в 05:34
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Газета.Ru 07:28
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Происшествия

Из больницы для зараженных коронавирусом в Москве выписали 106 человек

Lenta.ru 04:12
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Общество

ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Взгляд.ру 07:23
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Кино

Тина Канделаки продюсирует новый комедийный сериал

Inc-news.ru 08:54
Общество

Названа предварительная причина смерти Эдуарда Лимонова

Свои соболезнования в связи со смертью Лимонова выразил публицист Анатолий Вассерман, пишет телеканал RT.
vtomske.ru вчера в 23:20
Политика

Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России

Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
РИА Новости 07:10
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Наука

Коронавирус может сохраняться в воздухе несколько часов

Учёные имитировали попадание вируса SARS-CoV-2 (ранее обозначался как 2019-nCoV) от заражённого человека на поверхности в домашних условиях и в больнице, что, например, происходит при кашле или прикосновении к предметам.
ИжевскИнфо.РУ 08:29
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Происшествия

В Ростове шесть человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

В Ростове-на-Дону под наблюдением из-за коронавируса находится 168 человек. Все они прибыли из стран, где распространилась инфекция.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:00
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Наука

Темнота может помогать удалению воспоминаний

Японские исследователи выяснили, что мухи-дрозофилы теряют часть долговременной памяти о травмирующем событии, если долго находятся в темноте.
МедиаПоток вчера в 07:12
Футбол

«Спартак» приостановил работу команды

Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 08:24
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