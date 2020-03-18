Коронавирус
REGNUMОрганизаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
В пресс-службе EBU сообщили, что при подготовке конкурса предпринимаются необходимые меры безопасности, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения. Также организаторы внимательно наблюдают за ситуацией с распространением коронавируса в Европе, но отменять конкурс пока не планируют.
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Политика
Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль изучит вопрос о переносе весеннего призыва в армию и проконсультируется по этому вопросу с Министерством обороны.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
Политика
Новый украинский премьер призвал готовиться к экономическому кризису
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил о возможном наступлении в стране экономического кризиса и поручил правительству подготовиться к такому сценарию.
Общество
Роскомнадзор пригрозил наказывать СМИ за фейки о коронавирусе
Напомним, с момента распространения коронавируса в интернете и социальных сетях появляется большое количество информации о вирусе.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Путешествия
Ростуризм насчитал 100 тысяч россиян на зарубежных курортах
Ростуризм настоятельно рекомендовал всем российским туристам, включая организованных, в обязательном порядке заявить о себе в консульства и посольства МИД России на территории этих стран.
Общество
До 1 мая Россия закрывает свои границы для иностранцев
Из-за угрозы распространения коронавируса с завтрашнего дня Россия закрывает границы для иностранцев.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с 2016 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро к рублю взлетел на 3,76% к уровню закрытия предыдущих торгов и превысил 86 рублей.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Общество
ФАС получила жалобы на подорожание крупы и сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала получать от россиян жалобы на подорожание социально значимых продуктов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Кино
Тина Канделаки продюсирует новый комедийный сериал
Общество
Названа предварительная причина смерти Эдуарда Лимонова
Свои соболезнования в связи со смертью Лимонова выразил публицист Анатолий Вассерман, пишет телеканал RT.
Политика
Украина вводит спецпошлину на импорт электроэнергии и угля из России
Кабинет министров Украины с 1 апреля вводит дополнительную спецпошлину в 65 процентов на импорт электроэнергии и угля из России.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Наука
Коронавирус может сохраняться в воздухе несколько часов
Учёные имитировали попадание вируса SARS-CoV-2 (ранее обозначался как 2019-nCoV) от заражённого человека на поверхности в домашних условиях и в больнице, что, например, происходит при кашле или прикосновении к предметам.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Происшествия
В Ростове шесть человек госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Ростове-на-Дону под наблюдением из-за коронавируса находится 168 человек. Все они прибыли из стран, где распространилась инфекция.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Наука
Темнота может помогать удалению воспоминаний
Японские исследователи выяснили, что мухи-дрозофилы теряют часть долговременной памяти о травмирующем событии, если долго находятся в темноте.
Футбол
«Спартак» приостановил работу команды
Московский "Спартак" приостановил работу клуба в связи с паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) из-за пандемии коронавируса.