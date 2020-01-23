Политика
ИА НовороссияОрганизаторы форума Холокоста в Израиле осудили демарш Зеленского
Отказ президента Украины Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса Яд Вашем.
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с чего всё началось
— Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении мероприятия под названием "Помнить о холокосте, чтобы бороться с антисемитизмом", — приводит их слова The Jerusalem Post.Life.ru09:40
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Фигурное катание
Синицина и Кацалапов уступили лидерам 0,05 балла в ритм-танце на ЧЕ
Первое место в ритм-танце занял французский дуэт Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон. Они опередили россиян на 0,05 балла.
Наука
Учёные научились генерировать мощные короткие ультрафиолетовые вихри
Международная группа учёных, включая специалистов российского Сколковского института науки и технологий (Сколтех), китайского Шанхайского института оптики и точной механики и немецкого Института Гельмгольца в Йене, отыскала простой способ генерации мощных коротких импульсов ультрафиолетового диапазона с орбитальным угловым моментом.
Армия и оружие
Sina (Китай): к 2027 году российский бомбардировщик-невидимка стоимостью 8,145 миллиона долларов будет введен в эксплуатацию, но ключевые технологии по-прежнему не являются революционными (Sina.com)
Министерство обороны России и Конструкторское бюро «Туполев» добились подписания важного контракта: ПАО «Туполев» завершит разработку нового стратегического бомбардировщика-невидимки ПАК ДА всего за 500 миллионов рублей (8,145 миллиона долларов).
Футбол
«Динамо» договорилось о трансфере Комличенко
Кино
Фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более 1 миллиона долларов
Сумма, которую собрал в мировых кинотеатрах российский фильм «Холоп», превысила миллион долларов.
Биатлон
Отец французских биатлонистов ушел в горы и пропал без вести
Отец биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клода ушел в горы в северном Квебеке (Канада) и исчез. Об этом информирует портал lejsl.com.
Гаджеты
Недорогой смартфон iPhone 9 готовится к запуску
Здоровье
Прибывшую из КНР жительницу Белоруссии исследуют для исключения вируса
Жительнице Белоруссии, прибывшей из Китая, где был обнаружен новый тип коронавируса, поставили диагноз "грипп".
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Космос
Индия отправит в космос робота-женщину
Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.
Кино
Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку»
В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.
Политика
ЦРУ рассекретило архивные документы о Второй мировой войне
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Гаджеты
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux
МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб. Каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись министерству почти в 6 тыс. руб. Это дешевле, чем Windows, при этом для госорганов зачастую важнее безопасность, чем решение сложных технических задач, указывают эксперты.
Кино
Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов
Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.
Политика
Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
Наука
Назван идеальный рецепт приготовления эспрессо
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Общество
Винника экстрадировали во Францию
Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Баскетбол
«Химки» уступили «Басконии» в матче Евролиги
В рамках регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги испанская «Баскония» одержала победу над подмосковными «Химками».
Армия и оружие
Армия США получила «летающий авианосец»
В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Министерства финансов России на 58 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Политика
Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран
Лондон ждет дополнительных деталей о предложении президента России Владимира Путина провести саммит с лидерами пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.