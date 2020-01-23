с чего всё началось

Отказ президента Украины Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мемориального комплекса Яд Вашем.

Наука Учёные научились генерировать мощные короткие ультрафиолетовые вихри Международная группа учёных, включая специалистов российского Сколковского института науки и технологий (Сколтех), китайского Шанхайского института оптики и точной механики и немецкого Института Гельмгольца в Йене, отыскала простой способ генерации мощных коротких импульсов ультрафиолетового диапазона с орбитальным угловым моментом.

Космос Индия отправит в космос робота-женщину Ранее посол России в Индии Николай Кудашев заявил, что при отправке робота в космос Индия использует российский опыт с роботом "Федором", который был отправлен на околоземную орбиту 22 августа 2019 года на корабле "Союз МС-14" и вернулся на Землю 7 сентября.

Кино Netflix выпустит анимационный сериал по «Ведьмаку» В официальном Twitter-аккаунте Netflix появилось сообщение о том, что студия готовит новый анимационный проект по вселенной Ведьмака.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.

Гаджеты МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД провело крупнейшую закупку ОС Astra Linux МВД закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) Astra Linux на 1,4 млрд руб. Каждая из 31 тыс. лицензий могла обойтись министерству почти в 6 тыс. руб. Это дешевле, чем Windows, при этом для госорганов зачастую важнее безопасность, чем решение сложных технических задач, указывают эксперты.

Кино Россиян на майские праздники оставили без голливудских фильмов Как стало известно обозревателям издания, министр культуры Владимир Мединский накануне своей отставки потребовал от Фонда кино и департамента кинематографии подготовить до 20 февраля план выхода наиболее крупных премьер.

Политика Дуду раскритиковали за отказ посетить Всемирный форум памяти Холокоста Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Общество Винника экстрадировали во Францию Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.

Армия и оружие Армия США получила «летающий авианосец» В США появится "летающий авианосец". так эксперты назвали военно-транспортный самолет С-130 Hercules, с которого будет производиться развертывание беспилотных аппаратов Ч-61А, создаваемых в рамках программы Gremlins.