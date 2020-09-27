Организаторы отбора на «Детское Евровидение» отреагировали на скандал
Дети, участвовавшие в российском отборе на «Детское Евровидение», были в курсе, что жюри отсмотрят студийные записи их выступлений, заявила пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занималась организацией и проведением отборочного тура конкурса, Алена Мажарова.В источнике
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Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза.
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