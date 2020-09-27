Дети, участвовавшие в российском отборе на «Детское Евровидение», были в курсе, что жюри отсмотрят студийные записи их выступлений, заявила пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занималась организацией и проведением отборочного тура конкурса, Алена Мажарова.

С чего всё началось Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза. Телеканал 360° вчера в 14:07