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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

Организаторы отбора на «Детское Евровидение» отреагировали на скандал

Дети, участвовавшие в российском отборе на «Детское Евровидение», были в курсе, что жюри отсмотрят студийные записи их выступлений, заявила пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, которая занималась организацией и проведением отборочного тура конкурса, Алена Мажарова.В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза.
Телеканал 360°вчера в 14:07
Подробнее о событии
Царьград

Всё, как с дочкой Алсу? Отбор детей из России на Евровидение закончился скандалом

Царьградвчера в 14:38
News.ru

Организаторы Детского Евровидения объяснились на фоне скандала

News.ru18:15
РИА Новости

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

РИА Новостивчера в 16:22
Московский Комсомолец

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на обвинения

Московский Комсомолец17:49
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Телеканал 360°вчера в 14:07
ФАН

Родители пожаловались на странную систему голосования Детского Евровидения

ФАНвчера в 12:45
Ридус

При отборе представителя России на детском Евровидении разгорелся скандал

Ридусвчера в 12:44

Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26

Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом Министр также сообщил о предварительных выводах специалистов, которые считают, что один из датчиков левого двигателя самолёта отказал.
Национальная служба новостейвчера в 04:48
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Минздрав Белоруссии объяснил рост заболеваемости COVID-19 протестами

Суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом в Белоруссии растет, в том числе, из-за протестов, участники которых не соблюдают социальную дистанцию, сообщил и.о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич в интервью телеканалу «Беларусь 1».
РБК17:47
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Абэ рассказал, что помешало заключить мирный договор с Россией

Япония и Россия были очень близки к заключению мирного договора, однако этому помешало усиление противостояния Вашингтона и Москвы, заявил бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью газете "Никкэй".
РИА Новостивчера в 22:26
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