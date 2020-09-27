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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Организаторы отбора на «Детское Евровидение» отреагировали на скандал

Ранее мама одного из певцов Рутгера Гарехта заявила, что в организации конкурса были допущены ошибки. Ее сын лидировал после зрительского голосования, но в конце уступил место Софии Феськовой, которая в результате и будет представлять Россию на детском «Евровидении».В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза.
Телеканал 360°вчера в 14:07
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ФАН

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

ФАН03:04
Московский Комсомолец

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на обвинения

Московский Комсомолец17:49
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Телеканал 360°вчера в 14:07
РИА Новости

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

РИА Новостивчера в 16:22
Царьград

Всё, как с дочкой Алсу? Отбор детей из России на Евровидение закончился скандалом

Царьградвчера в 14:38
News.ru

Организаторы Детского Евровидения объяснились на фоне скандала

News.ru18:15
Ридус

При отборе представителя России на детском Евровидении разгорелся скандал

Ридусвчера в 12:44

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25
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«Лейкерс» обыграли «Денвер» и стали финалистами плей-офф НБА

Орландо, США, 27 сентября 2020, 08:42 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл команду «Денвер Наггетс» в пятом матче серии полуфинала плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:42

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
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Главный онколог Алтая порекомендовал варить яйца вкрутую

Главный внештатный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов во время пандемии коронавируса посоветовал жителям региона, по возможности, избегать мест массового скопления людей, почаще мыть руки, а мясо и яйца готовить до полной готовности.
Что происходит02:31
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В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русскомвчера в 03:46
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