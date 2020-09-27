Будьте в Плюсе
Главное
Культура
США
Культура
Интересное
Культура
Политика
Культура
Общество
Культура
Экономика
Культура
В мире
Культура
Спорт
Культура
Происшествия
Культура
Культура
Технологии
Наука
Авто
Культура
Evo-rus.com
Evo-rus.com

Организаторы отбора на «Детское Евровидение» отреагировали на скандал

Ранее мама одного из певцов Рутгера Гарехта заявила, что в организации конкурса были допущены ошибки. Ее сын лидировал после зрительского голосования, но в конце уступил место Софии Феськовой, которая в результате и будет представлять Россию на детском «Евровидении».В источнике
С чего всё началось
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Именно Академия Игоря Крутого занималась организацией национального отборочного тура детского Евровидения в России. Мажарова подчеркнула, что финальный отбор и голосование конкурса детское Евровидение 2020 проходили по всем правилам Вещательного союза.
Телеканал 360°вчера в 14:07
Подробнее о событии
ФАН

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

ФАН03:04
Московский Комсомолец

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на обвинения

Московский Комсомолец17:49
Ридус

При отборе представителя России на детском Евровидении разгорелся скандал

Ридусвчера в 12:44
РИА Новости

Организаторы Детского Евровидения отреагировали на скандал с голосованием

РИА Новостивчера в 16:22
Царьград

Всё, как с дочкой Алсу? Отбор детей из России на Евровидение закончился скандалом

Царьградвчера в 14:38
Телеканал 360°

Оценили участников, а не репетицию. Организаторы российского отбора на детское Евровидение ответили родителям

Телеканал 360°вчера в 14:07
News.ru

Организаторы Детского Евровидения объяснились на фоне скандала

News.ru18:15

Защитник ЦСКА Магнуссон поделился мыслями насчет матча с «Локомотивом»

Защитник московского ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал предстоящий поединок против столичного "Локомотива" в рамках девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает пресс-служба армейцев.
Газета.Ru03:50

Власти Карабаха сообщили, что ситуация в регионе под контролем

Ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике остаётся под контролем, несмотря на конфликт Армении и Азербайджана на линии соприкосновения, сообщил пресс-секретарь президента республики Араика Арутюняна Ваграм Погосян.
Комсомольская правда02:57

Москва поднялась на 9 строчек в рейтинге мировых финансовых центров

Москва заняла 62-ю строчку рейтинга глобальных финансовых центров (Global Financial Centres Index), составленного базирующейся в Лондоне консалтинговой компанией Z/Yen Group при поддержке Китайского института развития.
РБК01:25
24

Ольга Бузова стала «Мистером Х» на шоу «Битва экстрасенсов»

Известная телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов» в качестве «Мистера Х». Ясновидящие рассказали всю правду об отношениях звезды с российским рэпером Давидом Манукяном, известным под псевдонимом Дава.
ToDay News Ufaвчера в 09:04
23

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известия20:40
36

Гаджиев о ситуации в Карабахе: ВС Азербайджана принимают необходимые меры

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию и дальнейшее развитие событий полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении, сказал помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Sputnik Азербайджан02:07