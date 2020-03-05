Общество

РИА НовостиРИА НовостиПетербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
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с чего всё началось

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.
Интерфаксвчера в 12:36

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«Кажется, мы все немного в фильме про апокалипсис». Из-за коронавируса отменяется петербургский Давос

Фонтанка.Рувчера в 16:17

Какие мероприятия отменились из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 13:07

Петербургский экономический форум отменили из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 12:46

Петербургский международный экономический форум в 2020 году отменён из-за коронавируса

78.ruвчера в 12:37

ПМЭФ-2020 отменили из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 12:36

«Крайне неприятное известие»: в Смольном прокомментировали отмену ПМЭФ

Петербургский дневниквчера в 13:20

Власти Петербурга поддержали решение оргкомитета ПМЭФ не проводить форум в 2020 году

ТАССвчера в 13:55
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Наука

Гены связали «углеводные» антитела с болезнями

Наука и жизнь 04 марта в 00:04
Экономика

Секретный экспорт России составил более $55 млрд

Экспорт из России товаров скрытых категорий таможенной статистики (коды — SS, SSSS и т.д.), включая оружие, боеприпасы, военную технику, самолеты и природный газ, сократился в 2019 году на 13%.
РБК вчера в 16:00
Спорт

Скандальному немецкому журналисту Зеппельту не выдали российскую визу

Журналист-расследователь из Германии Хайо Зеппельт пожаловался, что ему не выдали российскую визу.
Газета.Ru вчера в 11:01
Политика

Утверждена новая структура аппарата правительства

В новую структуру аппарата правительства вошли 23 департамента, одно управление, секретариат премьер-министра и 9 секретариатов вице-премьеров, сообщило правительство.
Коммерсантъ вчера в 14:53
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Космонавт Борисенко может полететь на МКС на новом корабле США

RT на русском вчера в 20:00
Здоровье

Онкологов обяжут проверять диагнозы детей в Москве из-за частых ошибок

Как Росздравнадзор проверяет препараты для лечения рака Для сравнения лекарств "будут использоваться методы нормативной документации оригинального препарата применительно к контролю дженерика", рассказал на круглом столе 2 марта в Общественной палате начальник отдела мониторинга эффективности и безопасности медицинской продукции Росздравнадзора Сергей Глаголев.
РБК вчера в 23:00
Политика

Переговоры Путина и Эрдогана длились пять часов

ИА Новороссия вчера в 12:18
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Рейнджерс» в НХЛ, Ковальчук забил дебютный гол

РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Премьер Украины оправдался за предложение поставлять воду в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Известия вчера в 23:57
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер дала имена своим пальцам ног

Думаем, никто не удивится, если вскоре Дженнер захочет зарегистрировать все имена в качестве товарного знака и попытаться на этом заработать.
ОК! вчера в 09:02
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Гаджеты

Samsung Galaxy M21 получит ёмкий аккумулятор и современную платформу

Astera вчера в 14:06
Биатлон

Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
РИА Новости вчера в 04:39
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Два человека погибли в шахте "Воркутинская" в республике Коми из-за выброса метана в забое.
Газета.Ru вчера в 23:31
Музыка

Солист группы «Непара» выкупил название группы и её известные песни

Газета Кемерова 04 марта в 12:45
Происшествия

В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета

Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:55
Общество

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.
РБК вчера в 23:02
Общество

ФБР запустило рекламу на русском языке с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого.
РИА Новости вчера в 20:51
Политика

Глава «Конкорда» отказался представить США запрашиваемые документы

Власти США заявили, что компания якобы предоставила не всю документацию.
RuNews24.ru вчера в 04:28
Общество

Силуанов назвал отмирающие профессии в России

Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
РИА Новости вчера в 11:46
Общество

В Москве ввели особый режим из-за коронавируса

В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:01
Космос

НАСА: к Земле приближается потенциально опасный астероид

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проинформировало о том, что в конце апреля к Земле приблизится потенциально опасный астероид.
Вестник Кавказа 04 марта в 07:34
Футбол

Форвард «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Вингер «Монако» Желсон Мартинш получил дисквалификацию на 6 месяцев за толчок главного арбитра матча 22-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (1:3). «Монако» принимает к сведению решение дисциплинарного комитета лиги наложить санкции на Желсона Мартинша на 6 месяцев с 6 февраля.
Чемпионат вчера в 16:01
Общество

Россиянка потеряла квартиру после оплаты ипотеки деньгами из 90-х

Жительница Воронежской области лишилась квартиры после попытки выплатить за неё ипотеку.
Секрет фирмы вчера в 09:20
Авто

АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 00:20
Гаджеты

TCL представила первый в мире смартфон с выдвижным дисплеем

Компания TCL представила новый концепт смартфона. Его главной особенностью стал выдвижной дисплей.
Ридус вчера в 12:12
Энергетика

ОПЕК скорректировала рекомендацию по сокращению добычи нефти

ОПЕК решила скорректировать рекомендацию по сделке ОПЕК+, предложив дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года, а не только во II квартале этого года.
RT на русском вчера в 16:53
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