Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.

с чего всё началось

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.

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