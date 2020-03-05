Общество
РИА НовостиПетербургский экономический форум отменили из-за коронавируса
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов.
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с чего всё началось
Оргкомитет Петербургского международного экономического форума принял решение не проводить форум в 2020 году в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах-участницах ПМЭФ.Интерфаксвчера в 12:36
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«Крайне неприятное известие»: в Смольном прокомментировали отмену ПМЭФ
Петербургский дневниквчера в 13:20
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