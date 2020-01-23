Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceОрганизаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту

Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
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с чего всё началось
— Его решение вызывает недоумение, и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении мероприятия под названием "Помнить о холокосте, чтобы бороться с антисемитизмом", — приводит их слова The Jerusalem Post
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