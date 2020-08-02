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Вести.Ru
Вести.Ru

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала работу, посвященную влиянию коронавируса COVID-19 на защитные средства организма человека. Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.В источнике
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РИА Новости

Ученые рассказали о мощной иммунной реакции при коронавирусе

РИА Новостивчера в 16:29
Lenta.ru

Раскрыта мешающая лечению реакция организма на коронавирус

Lenta.ruвчера в 12:20
Газета.Ru

Ученые: заражение коронавирусом приводит к неадекватной реакции организма

Газета.Ruвчера в 13:15
РБК

Ученые выявили опасную иммунную реакцию организма на COVID-19

РБКвчера в 13:30
Комсомольская правда

Ученые обнаружили необычный эффект при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 11:27
Вести.Ru

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

Вести.Ruвчера в 09:26
ТАСС Наука

Ученые заявили, что коронавирус провоцирует чрезмерную иммунную реакцию

ТАСС Наука вчера в 08:32

Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького

1. Десятки людей участвовали в массовой драке между десантниками и росгвардейцами Столкновения произошли днем в воскресенье, 2 августа, в московском Парке Горького, где десантники по многолетней традиции отмечали День ВДВ.
Десантники подрались с росгвардейцами в Парке Горького
Lenta.ruвчера в 14:29
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Лукашенко высказался о задержании россиян в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о задержании 33 россиян на территории республики, отметив, что Минск готов поделиться с представителями России дополнительной информацией.
Общественная служба новостей1 августа в 13:17
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Украину разделили на зоны по заболеваемости коронавирусом

Разделение территории Украины на зоны с различной ситуацией по заболеваемости коронавирусом произведено решением кабинет министров Украины 1 августа, сообщает пресс-служба правительства страны.
ИА Красная Весна1 августа в 04:33
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Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза

В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
ТАССвчера в 11:53
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В Тбилиси задержали сына экс-премьера Грузии

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании в Тбилиси по обвинению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью гражданина, который, по данным местных СМИ, оказался сыном бывшего премьер-министра Зураба Жвания.
РИА Новостивчера в 16:55
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Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни

Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
Газета.Ruвчера в 16:12
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Законопроект о пороге налогообложения вкладов внесен в Госдуму

Москва, 3 августа 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к счетам, налог на доходы с процентов которых составит 13%, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.
REGNUM17:00
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Эксперт сообщил о способе продлить срок службы мобильного телефона

Ранее руководитель отдела аналитических и ИТ-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости.
РБКвчера в 22:19
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