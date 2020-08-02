Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала работу, посвященную влиянию коронавируса COVID-19 на защитные средства организма человека. Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.

Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией

Шоу-бизнес Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва». 99

Политика Трамп решил, как поступить с выборами и китайскими разработчиками ПО В период подготовки к выборной кампании Трамп планирует принять меры в отношении китайских компаний – разработчиков программного обеспечения, передает телеканал Fox News.

Общество В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май» В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram. 8

Политика Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме» Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК". 1,3K

Религия Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ). 2K

Шоу-бизнес Басков умилил поклонников новым членом семьи Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время. 31

Кино Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго» В интернете появился тизер четвертого сезона криминального сериала «Фарго». Точная дата выхода новых серий пока не известна.

Экономика Какие изменения ждут россиян с 1 августа С 28 августа любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента.

Армия и оружие Украина передала Израилю секреты российских МиГ-29 Как сообщает портал «Avia.pro», Израиль получил возможность исследовать российские истребители МиГ-29 и лучше разработать свою защиту против этих самолётов. 11

Футбол Агент Сафонов: Глушаков говорил мне, что готов уйти в аренду в «Химки» Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Metaratings.ru рассказал о вариантах продолжения карьеры Дениса Глушакова после ухода из «Ахмата».

Происшествия Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы. 15

Автоспорт Нико Хюлкенберг стартует с пит-лейн Вчера Нико квалифицировался 13-м, но стартовать с этой позиции гонщик не сможет.

Общество Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости. 758