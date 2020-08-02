Коронавирус
Вести.RuОрганизм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала работу, посвященную влиянию коронавируса COVID-19 на защитные средства организма человека. Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
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Происшествия
В Москве подрались десантники и росгвардейцы
РИА Новости 11:41
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Политика
Трамп решил, как поступить с выборами и китайскими разработчиками ПО
В период подготовки к выборной кампании Трамп планирует принять меры в отношении китайских компаний – разработчиков программного обеспечения, передает телеканал Fox News.
Вести.Ru 12:23
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал паству «говорить Божию правду» и не верить слухам о многомиллиардных богатствах архиереев Русской православной церкви (РПЦ).
Коммерсантъ 11:09
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
Наследница умершего политика Бориса Немцова вышла замуж.
Дни.ру 11:29
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Шоу-бизнес
Басков умилил поклонников новым членом семьи
Певец задумался о новом браке, глядя на счастливую семью друзей, у которых он гостил долгое время.
НТВ вчера в 12:29
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Кино
Вышел тизер четвертого сезона сериала «Фарго»
В интернете появился тизер четвертого сезона криминального сериала «Фарго». Точная дата выхода новых серий пока не известна.
Афиша Daily вчера в 09:50
Происшествия
Пассажиры самолета подрались из-за маски во время полета на Ибицу
Пассажиры самолета, выполнявшего рейс на Ибицу, подрались из-за отказа одного из туристов надеть защитную маску.
Газета.Ru 09:31
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 августа
С 28 августа любой зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать новый инвестиционный проект и вложить не менее 1 млн рублей, сможет получить статус резидента.
Weacom.ru вчера в 00:11
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19
Армия и оружие
Украина передала Израилю секреты российских МиГ-29
Как сообщает портал «Avia.pro», Израиль получил возможность исследовать российские истребители МиГ-29 и лучше разработать свою защиту против этих самолётов.
ГЛАС.RU 11:52
Футбол
Агент Сафонов: Глушаков говорил мне, что готов уйти в аренду в «Химки»
Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Metaratings.ru рассказал о вариантах продолжения карьеры Дениса Глушакова после ухода из «Ахмата».
Metaratings 07:48
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Автомобилист», отыгравшись с 1:4
«Салават Юлаев» в контрольной игре обыграл «Автомобилист». Матч завершился со счетом 6:4 в пользу уфимцев.
ProstoProSport 09:51
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
В США объяснили получение людьми странных посылок с семенами из Китая
Министерство сельского хозяйства США сообщило, что десятки посылок с семенами из Китая, которые получили граждане страны, не представляют угрозы для жизни.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Аршавин судится с бывшей женой и выселяет трехлетнюю дочь из квартиры
Экономика сегодня 08:17
Автоспорт
Леклер: сбавил скорость, когда услышал о проблемах у Боттаса
Компанию Хэмилтону и Леклеру на подиуме составил пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Чемпионат 12:32
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Автоспорт
Нико Хюлкенберг стартует с пит-лейн
Вчера Нико квалифицировался 13-м, но стартовать с этой позиции гонщик не сможет.
F1news.ru 08:52
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:23
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04