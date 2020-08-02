Коронавирус
Вести.RuОрганизм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско опубликовала работу, посвященную влиянию коронавируса COVID-19 на защитные средства организма человека. Как следует из исследований, коронавирус вызывает массивную иммунную реакцию, мешающую борьбе организма с инфекцией.
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