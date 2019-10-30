с чего всё началось

Экономика В крупных российских городах выросли цены на аренду жилья В крупных городах России за год цены на арендное жилье выросли на 27%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Авито Недвижимость».

Технологии Google купит производителя фитнес-трекеров Fitbit за $2,1 млрд Американская корпорация Google объявила о заключении соглашения о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit за $7,35 за акцию.

Экономика ЦБ впервые оценил количество серийных заемщиков С 2017 года 3,7 млн россиян активно наращивали долги, набирая новые кредиты до расплаты по старым, сообщается в докладе ЦБ.

Футбол Генич ожидает, что «Зенит» не сможет обыграть ЦСКА Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего центрального матча 15-го тура РПЛ, в котором «Зенит» примет ЦСКА.

Политика Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию МИД Латвии запретил российскому певцу Григорию Лепсу въезд на территорию республики.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Из сектора Газа выпущена ракета по Израилю Сегодня вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по Израилю.

Кино Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.

Политика Цемах рассказал о похищении и украинском СИЗО Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах рассказал в интервью МИА "Россия сегодня" историю своего похищения украинскими спецслужбами.

Общество Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.

Футбол «Сочи» хочет арендовать полузащитника «Зенита» Сообщается, что "Зенит" готов отпустить Краневиттера, при этом сам игрок хотел бы отработать свой контракт с "сине-бело-голубыми" до конца.

Финансы Госдолг США достиг рекордной отметки в $23 трлн Государственный долг США достиг рекордной отметки в $23 трлн, свидетельствуют данные американского Минфина.

Кино Вышел финальный трейлер нового «Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном В Сети появился финальный трейлер фильма «Джуманджи: Новый уровень» с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Кино Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.

Космос Китай скорректировал дату возвращаемого полета на Луну Ранее в качестве даты называли следующий год (без уточнения конкретного периода), а еще раньше — 2019-й.

Политика Демократ Бето О’Рурк вышел из президентской гонки в США Бывший член палаты представителей от Демократической партии Бето О'Рурк объявил в пятницу, что заканчивает свою президентскую кампанию из-за нехватки средств, об этом он сообщил в своем твиттере.

Экономика В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров В Госдуме беспокоятся из-за системы контроля товаров Группа депутатов Госдумы предупредила премьера Дмитрия Медведева, что введение маркировки товаров грозит ростом цен, инфляцией и может привести к уходу с рынка средних и малых производителей.

Общество В России вступил в силу закон о надежной работе интернета 1 ноября вступил в силу закон о надежной работе интернета, согласно которому в России будет создана дублирующая интернет-инфраструктура.

Общество Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» После подачи иска о ликвидации организации Пономарев опубликовал обращение, в котором пообещал продолжить правозащитную деятельность и сохранить движение «За права человека» в том или ином виде, даже если суд решит ликвидировать его.

Армия и оружие Лавров назвал аль-Багдади порождением США Глава российского МИД Сергей Лавров назвал лидера террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади "порождением США", об этом он заявил в интервью программе "Международное обозрение" на канале "Россия 24".