Футбол
Vprognoze.ruОргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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с чего всё началось
Как сообщает The Insider со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror, заместитель генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Александр Джорджадзе в марте 2010 года направил главе Департамента культуры Москвы Сергею Капкову, а также Аркадию Дворковичу и помощнику Игоря Шувалова Александру Плутнику письмо с темой: «Досье на чиновников ФИФА».RT на русском30 октября в 04:28
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СМИ: Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на ФИФА при выборах хозяина ЧМ-2018
Sport24.ru30 октября в 03:46
ФИФА проводила тщательное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
Матч ТВ30 октября в 08:43
Источник: оргкомитет ЧМ-2018 рассматривал варианты воздействия на чиновников ФИФА
RT на русском30 октября в 04:28
Источник: Оргкомитет «Россия-2018» имел данные для воздействия на чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки ЧМ
ProstoProSport30 октября в 01:35
ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
ТАСС Спорт30 октября в 07:02
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