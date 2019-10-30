Футбол
Vprognoze.ruОргкомитет «Россия-2018» рассматривал вариант подкупа чиновников ФИФА
Оргкомитет «Россия-2018» обвинили в рассмотрении возможности подкупа чиновников ФИФА.
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Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели — надо аплодировать и радоваться жизни.
с чего всё началось
Он исключил разработку оргкомитетом «Россия-2018» коррупционных схем, о которых ранее со ссылкой на Telegram-канал Black Mirror сообщил портал The Insider.РБК30 октября в 04:33
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ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
ТАСС Спорт30 октября в 07:02
СМИ: Оргкомитет «Россия-2018» рассматривал методы воздействия на ФИФА при выборах хозяина ЧМ-2018
Sport24.ru30 октября в 03:46
ФИФА проводила тщательное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018
Матч ТВ30 октября в 08:43
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Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Квартиру певицы Екатерины Шавриной обокрали в Подмосковье
Таунхаус певицы Екатерины Шавриной обокрали в Троицком районе «новой Москвы», сообщает в субботу, 2 ноября, телеканал РЕН ТВ.
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Первые «умные» часы Xiaomi оказались в два раза дешевле конкурентов
Известно, что корпус Xiaomi Watch создан из нержавеющий стали, тогда как его тыльная сторона выполнена из керамики.
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Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
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Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
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В Сети появилось видео с места взрыва танкера в Находке
При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
Газета.Ru 03:16
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
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Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Футбол
«Локомотив» упустил победу над «Уфой» в матче чемпионата России
Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:51
Кино
«Человек-паук: Через вселенные» выйдет 8 апреля 2022 года
Первый мультфильм вышел в прошлом году.
RuNews24.ru 04:36
Происшествия
В Югре спасли три десятка кошек, брошенных на заснеженной трассе
Жители Ханты-Мансийского автономного округа спасли 28 котят, которых бросили в клетках на заснеженной трассе.
РИА Новости 06:52
Армия и оружие
Израиль перехватил семь ракет из сектора Газа
Известия вчера в 16:11
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Происшествия
Робот убил человека на заводе под Липецком
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Российская газета 06:21
Общество
Защита персональных данных помешала взысканию долгов за вывоз мусора
После вступления в силу закона, который обязал коммунальщиков при взыскании долгов через суд указывать персональные данные ответчиков, судебные приказы перестали работать, а взыскание усложнилось.
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Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Кстати.News 00:43
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Госдолг США достиг рекорда в $23 трлн
Госдолг США достиг рекордной отметки в 23 трлн долларов.
BFM.ru 02:21
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru вчера в 03:56
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Хоккей
Подколзин вошел в окончательный состав молодежной сборной России по хоккею на Суперсерию
Нападающий клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "СКА-Нева" из Санкт-Петербурга Василий Подколзин вошел в окончательный состав сборной России по хоккею среди игроков не старше 20 лет на матчи Суперсерии с командами канадских юниорских лиг.
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Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
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Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
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Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
В Россию привезли игровой смартфон модели ASUS ROG Phone II.
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В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке
Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40