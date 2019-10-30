с чего всё началось

Выиграли за счет того, что очень грамотно провели заявочную кампанию, вот и все. Чемпионат прошел, был признан самым блестящим за всю историю проведения чемпионатов мира. Провели — надо аплодировать и радоваться жизни.

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