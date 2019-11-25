Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Спорт WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады 1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Политика Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».

Экономика Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.

Экономика ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством» Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.

Политика Соловьев назвал Зеленского завхозом Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.

Технологии Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.

Происшествия Православного священника из ЕАО заподозрили в растлении малолетних Ленинский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) арестовал на два месяца настоятеля храма в селе Амурзет Биробиджанской епархии по подозрению в растлении малолетних, сообщается на сайте епархии.

Кино Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интернет В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.