Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

РИА Новости15:30

Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 по футболу в России не было

ТАСС Спорт15:53

Оргкомитет: «Россия продолжает подготовку к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

Спорт-Экспресс15:47

Глава оргкомитета Евро-2020 не сомневается, что у России не отберут право проведения матчей чемпионата Европы

Sport.ru16:29

Сорокин — о возможных санкциях WADA: «Россия продолжает готовиться к Евро-2020»

Sport24.ru15:51

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020». Оргкомитет заверил, что матчи турнира пройдут в России

Sportbox.RU15:46

Сорокин: Россия продолжает готовиться к проведению матчей Евро-2020

RT на русском15:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 21:36, Вашингтон
Энергетика

«Нафтогаз» допустил заключение договора по транзиту газа из России

"Нафтогаз", долго отвергавший любые предложения "Газпрома" о транзите газа через территорию Украины в Европу, сегодня, 25 ноября, пошел на частичный компромисс в переговорах.
Газета.Ru 09:06
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар в двухквартирном жилом доме в городе Ужур Красноярского края унес жизни четверых человек.
РБК 21:03
Спорт

WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады

1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Lenta.ru 16:07
Политика

В США обвинили Турцию в пересечении «красной линии» из-за С-400

Известия 17:52
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал 09:00
Общество

Суд разрешил властям следить за людьми через системы распознавания лиц

Решение было вынесено по иску москвички Алены Поповой, требовавшей признать незаконным применение технологии распознавания лиц в системе видеонаблюдения.
Ведомости 18:09
Общество

В России до конца года инициируют маркировку животных

В России инициируют обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
Известия 15:00
Политика

Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.
Российская газета 09:21
Происшествия

МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что изнасилование девушки-следователя коллегой в Сочи послужило причиной для ее самоубийства.
РБК 15:19
Общество

На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова

Заместителя мэра украинского Славянска Андрея Рубана избили и выгнали из караоке-клуба после требований выключить песни Олега Газманова.
Известия 15:31
Происшествия

Крупный пожар произошел в мебельном магазине в Иркутске

В Иркутске произошел крупный пожар в здании мебельного магазина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС.
Газета.Ru 17:15
Экономика

СМИ узнали о планах построить под Москвой крупнейший индустриальный парк

Основатель «Русича» Александр Ванчура предполагает, что строительство индустриального парка начнется в следующем году и продлится около 15 лет.
РБК 20:01
Политика

Полиция применила водометы против митингующих в Тбилиси

Коммерсантъ 20:53
Общество

Скворцова опровергла слухи об увольнении кардиохирурга Лео Бокерии

Газета.Ru 05:51
Политика

Стало известно трагической фразе Ельцина перед началом чеченской войны

Бывший президент России Борис Ельцин отказался позвонить главе самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Джохару Дудаеву накануне войны под предлогом, что для этого еще «не время».
Lenta.ru 21:14
Экономика

Тюменская область выделит субсидию федеральному бюджету

Тюменская область станет первым в новейшей истории регионом после Москвы, который направит деньги в федеральный бюджет.
Коммерсантъ 19:54
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо 10:29
Общество

Умерла Гоар Вартанян, легендарная советская разведчица-нелегал

Комсомольская правда 10:50
Общество

Продюсер Ротару: София Михайловна никогда не спонсировала войну

Вести.Ru 07:08
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
РБК 11:42
Происшествия

Из музея в Дрездене украли драгоценности на миллиард евро

Lenta.ru 07:18
Политика

Соловьев назвал Зеленского завхозом

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал поведение президента Украины Владимира Зеленского. Своим мнением журналист поделился в Telegram.
URA.Ru 17:28
Общество

В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем

В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, который решил сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин.
Газета.Ru 06:57
Общество

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава

На новой системе медосмотра водителей могут заработать компании, близкие к главному внештатному наркологу Минздрава Евгению Брюну.
Эхо Москвы 12:00
Технологии

Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов

На создании единой системы для трансляции ТВ в интернете настаивают крупнейшие телехолдинги, соответствующие поправки в законы об информации и о СМИ на рассмотрение Госдумы в этом июле внесли Левин и его заместитель Сергей Боярский.
Ведомости 16:49
Происшествия

Православного священника из ЕАО заподозрили в растлении малолетних

Ленинский районный суд Еврейской автономной области (ЕАО) арестовал на два месяца настоятеля храма в селе Амурзет Биробиджанской епархии по подозрению в растлении малолетних, сообщается на сайте епархии.
Интерфакс 20:53
Кино

Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 15:00
Интернет

В WhatsApp появится новая функция удаления сообщений

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит пользователям автоматически удалять свои сообщения через конкретный период времени.
ФАН 21:19
Армия и оружие

СМИ сообщили об авианалетах на подконтрольные Турции районы в Сирии

Неизвестные самолеты совершили не меньше девяти налетов на территории в провинции Алеппо, которые контролируют союзные Турции отряды сирийской оппозиции, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 19:04
Общество

У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей

Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Российская газета 15:44
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное