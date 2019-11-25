Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

РИА Новости15:30

Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 по футболу в России не было

ТАСС Спорт15:53

Оргкомитет: «Россия продолжает подготовку к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

Спорт-Экспресс15:47

Глава оргкомитета Евро-2020 не сомневается, что у России не отберут право проведения матчей чемпионата Европы

Sport.ru16:29

Сорокин — о возможных санкциях WADA: «Россия продолжает готовиться к Евро-2020»

Sport24.ru15:51

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020». Оргкомитет заверил, что матчи турнира пройдут в России

Sportbox.RU15:46

Сорокин: Россия продолжает готовиться к проведению матчей Евро-2020

RT на русском15:54
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
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VSE42.RU вчера в 23:50
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В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
РИА Новости 20:29
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Huawei представила топовый планшет MatePad Pro

Компания Huawei рассекретила свой новый топовый планшет; он получил название MatePad Pro.
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МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом

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На автосалоне в китайском Гуанчжоу компания Chery провела официальную презентацию нового поколения кроссовера Tiggo 7. Новинка получила дизайн, выполненный в новом фирменном стиле марки, а также обновившееся техническое оснащение.
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В Совфеде оценили новые санкции США против «Северного потока-2»

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Эксперты «Авто.ру» изучили историю объявлений и назвали автомобили, у которых чаще всего скручивают пробег.
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Gillette выпустила бритвенные станки с 3D-печатью в честь миссии Apollo 11

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За три года общий рост ВВП РФ составит, как посчитал UniCredit, 3,4%. Отмечается, что прогноз UniCredit по российскому ВВП стал наиболее пессимистичным среди банков — инвесторов.
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Названа дата боя Нурмагомедова с Фергюсоном

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Пресс-служба "Шахтера" опубликовала заявку команды на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
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Турция впервые применила российские С-400

Поставленные на вооружение Турции российские С-400 «Триумф» получили своё первое боевое применение.
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Adidas может использовать полученные данные для изменения покрытия мяча или текстуры материалов, из которых он сделан, отмечает CNN.
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В России планируется инициировать обязательную идентификацию животных с помощью чипов и татуировок.
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ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
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Газета.Ru 03:20
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