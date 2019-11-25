Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 15:30

Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 по футболу в России не было

ТАСС Спортвчера в 15:53

Оргкомитет: «Россия продолжает подготовку к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Глава оргкомитета Евро-2020 не сомневается, что у России не отберут право проведения матчей чемпионата Европы

Sport.ruвчера в 16:29

Сорокин — о возможных санкциях WADA: «Россия продолжает готовиться к Евро-2020»

Sport24.ruвчера в 15:51

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020». Оргкомитет заверил, что матчи турнира пройдут в России

Sportbox.RUвчера в 15:46

Сорокин: Россия продолжает готовиться к проведению матчей Евро-2020

RT на русскомвчера в 15:54
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