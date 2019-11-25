Футбол
РИА НовостиОргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020
Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Экономика
МТС сообщил о продаже украинского филиала азербайджанской компании
Российский сотовый оператор МТС заключил соглашение о продаже дочерней компании на Украине.
Спорт
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
1. Участие России в Олимпийских играх 2020 года под вопросом Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев будет добиваться возвращения имущества с военных кораблей, «похищенного» Россией.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау» Ильи Хржановского
Минкульт отказал в выдаче прокатных удостоверений четырем фильмам из проекта российского режиссера Ильи Хржановского «Дау», сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
МИД РФ одобрил решение суда в Гааге по инциденту в Керченском проливе
Суд в Гааге согласился с аргументами России и предусмотрел возможность разделения процесса по инциденту в Керченском проливе на две самостоятельные стадии — юрисдикционную и рассмотрение спора по существу, сообщили в МИД.
Кино
В сети появились первые отзывы критиков на «Ведьмака» от Netflix
Футбол
Жена Семака объяснила решение усыновить темнокожего ребёнка и ответила критикам
Кино
Режиссер «Терминатора: Темные судьбы» отказался работать с Кэмероном
Миллер признал, что в большинстве решений по фильму он "сражался" не только с Кэмероном, но и с продюсером Дэвидом Эллисоном.
Гаджеты
Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X
Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50-100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Банк России может ввести механизм бесплатного перевода денежных средств с карты зарплатного банка на счет этого же физического лица, открытый в другом банке.
Политика
В Тбилиси митингующие освистали выходящую из кафе президента Грузии
Шоу-бизнес
Назад в будущее: Кети Топурия, Анна Седокова, Ирина Нельсон и другие артисты встретили Новый 2020 год
В концерте приняли участие Анна Седокова, Бьянка, группа A'Studio, Диана Арбенина, группа Artik&Asti, Елена Темникова, Ирина Дубцова (кстати, в том же наряде, что и вчера на «Золотом граммофоне»), Ирина Нельсон, Митя Фомин, Анна Семенович, Ольга Серябкина, Звонкий, Юлианна Караулова, группа «Фабрика» и многие другие.
Политика
Алиханов ответил на слова Лукашенко о «своей» Калининградской области
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подразумевал ничего плохого, назвав Калининградскую область "своей", заявил РБК глава региона Антон Алиханов.
Политика
Новым вице-губернатором Петербурга может быть назначен Валерий Пикалев
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Законодательного собрания города кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность вице-губернатора.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать слухи о разводе с Константином Меладзе
Экономика
Медведев поддержал подход Минфина к инвестированию средств ФНБ
Министерство финансов, рассказал председатель правительства, отвечая на вопрос ТАСС, докладывало ему общие принципы, и в целом он их поддержал.
Технологии
Операторы связи не хотят отдавать телехолдингам своих абонентов
Операторы связи предложили законодателям вывести технологию IPTV (англ. Internet Protocol Television, одна из технологий кабельного вещания) из единой системы онлайн-трансляции телеканалов, следует из их писем главе комитета по информационной политике Госдумы Леониду Левину и сенатору Людмиле Боковой (" Ведомости" ознакомились с копиями обращений).
Общество
У экс-главы Марий Эл конфисковали имущество на 2,2 миллиарда рублей
Напомним, первоначально Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать имущество у экс-главы Марий Эл общей стоимостью в 1,5 миллиарда рублей.
Энергетика
Министр энергетики Украины заявил о важности контракта с «Газпромом»
Ранее 25 ноября энергетическая компания «Нафтогаз Украины» настояла на заключении с «Газпромом» нового контракта по транзиту топлива, который бы отвечал европейским стандартам.
Кино
В ролике новых «Звездных войн» показали летающих штурмовиков
Создатели девятого эпизода «Звездных войн» опубликовали часть экшн-сцены из фильма, в ходе которой Финн, Рей и Чуи вместе с дроидами спасаются от преследования штурмовиков.
Футбол
«Лечче» и «Кальяри» сыграли вничью в матче с тремя удалениями
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест более 75 млн рублей на счетах ФБК
Московский городской суд отклонил жалобу защиты Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК), признав законным арест более 75 млн рублей на счетах этой организации.
Армия и оружие
Запущенный Минобороны военный спутник отделился от ракеты «Союз-2.1в»
Блок выведения с военным спутником штатно отделился от ракеты-носителя «Союз-2.1в», запущенной Минобороны России с космодрома Плесецк.
Происшествия
Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования
В Москве суд арестовал заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая проходит по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Происшествия
Экс-главу Коми Гайзера госпитализировали из СИЗО, сообщил источник
Бывший глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, сидящий в столичном СИЗО "Лефортово", попал в больницу 22 ноября, но никаких критических проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Технологии
Алгоритм установил, кто писал вместо Шекспира
Как отмечает MIT, для Флетчера были характерны определенные особенности письменной речи, которых избегал Шекспир: например, Флетчер часто употребляет "ye" вместо "you" и "’em" вместо "them".
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Экономика
Минпромторг оценил риск подорожания автомобилей из-за утильсбора
Минпромторг не ждет роста цен на произведенные в России автомашины после индексации утильсбора с 1 января 2020 года, большого подорожания импортной техники не ожидается.
Политика
МИД Швеции согласился переименовать Белоруссию
Линде заявила, что такое решение связано с намерением Швеции признать и поддержать желание белорусского народа "подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны".