Футбол

РИА НовостиРИА НовостиОргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Глава оргкомитета Евро-2020 не сомневается, что у России не отберут право проведения матчей чемпионата Европы

Sport.ruвчера в 16:29

Сорокин — о возможных санкциях WADA: «Россия продолжает готовиться к Евро-2020»

Sport24.ruвчера в 15:51

Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 по футболу в России не было

ТАСС Спортвчера в 15:53

Сорокин: Россия продолжает готовиться к проведению матчей Евро-2020

RT на русскомвчера в 15:54

Оргкомитет: «Россия продолжает подготовку к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020». Оргкомитет заверил, что матчи турнира пройдут в России

Sportbox.RUвчера в 15:46

Оргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020

РИА Новостивчера в 15:30
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Информация о жертвах разнится: боснийский портал "Kliх.ba" рассказывает о многочисленных пострадавших в больницах города Драч, указывая цифру в 150 человек, в то время как македонский портал "Вести24" уже заявляет о трех погибших.
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Творчество Софии Ротару по-прежнему находит живой отклик у российских граждан как минимум старшего и среднего поколения, она желанный гость музыкальных программ и телефестивалей в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя ситуация вокруг возможных выступлений Ротару в России.
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Согласно сведениям, полученным из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море предположительно выявлен завышенный уровень радиации в связи с происшествием.
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Хоккеист «Далласа» Радулов признан первой звездой игрового дня в НХЛ

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Мать оставленной в кустах в Подмосковье девочки объяснилась с полицией

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В WhatsApp появится новая функция

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Генеральная прокуратура России заявила о возбуждении уголовного дела в связи с хищениями в энергетической сфере Дагестана.
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Космос

NASA назвало даты возможного столкновения Земли с астероидом

Ученые из NASA проанализировали траекторию полета астероида Апофис. Астрономы назвали даты возможного столкновения небесного тела с Землей.
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Согласно опросу, в акциях участвует 63% россиян. Больше остальных покупки в «черную пятницу» совершают жители Нижнего Новгорода и Казани.
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Учёные из шведского Каролинского института выявили зависимость риска развития рака от группы крови пациента.
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Ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк

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В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»

Все пенальти в матче ФК «Ростов» против «Динамо» обоснованы, заявил руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.
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Рособоронэкспорт продолжает переговоры с Турцией о поставках С-400

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Турции начали тестировать применение локаторов российской зенитно-ракетной системы С-400.
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В Кремле прошла национальная музыкальная премия «Золотой Граммофон»

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