Футбол
РИА НовостиОргкомитет: Россия продолжает готовиться к ЕВРО-2020
Россия продолжает готовиться к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, заявил РИА Новости генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
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Сорокин — о возможных санкциях WADA: «Россия продолжает готовиться к Евро-2020»
Sport24.ruвчера в 15:51
Сорокин: предпосылок к пересмотру решения по матчам ЧЕ-2020 по футболу в России не было
ТАСС Спортвчера в 15:53
Оргкомитет: «Россия продолжает подготовку к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге»
Спорт-Экспрессвчера в 15:47
«Мы продолжаем готовиться к Евро-2020». Оргкомитет заверил, что матчи турнира пройдут в России
Sportbox.RUвчера в 15:46
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