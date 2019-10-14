Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты. Видеофрагмент исполнения опубликовал телеканал RT в своем телеграм-канале.

Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты

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