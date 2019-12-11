с чего всё началось

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.

Экономика Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.

Экономика «Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.

Финансы Курс доллара вырос после выходных Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.

Авто Mercedes-Benz представил новый GLA Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Экономика Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10% Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).

Авто КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели» Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.

Политика «Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.

Единоборства Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, если запрет на выступления под российским флагом не будет отменен.