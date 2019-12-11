Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиOrlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек написал
 на своей странице в Twitter, что будет добиваться от российских властей компенсации за некачественную нефть, которая поставлялась по трубопроводу «Дружба».
Профиль13:06

Подробнее о событии

Orlen будет добиваться от России компенсации всех расходов из-за поставок «грязной» нефти

ТАСС07:22

Orlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

РИА Новости08:18

«Дружба» дружбой, а нефть врозь. Польский НПЗ хочет денег за грязную российскую нефть

Телеканал 360°21:54

Польская компания запросила у России компенсацию за «грязную» нефть

Взгляд.ру10:59

Компания из Польши запросила у России компенсацию за «грязную» нефть — СМИ

REGNUM07:16

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen запросила у России компенсации за загрязненную нефть

Эхо Москвы08:31

Польша потребовала от России компенсацию за «грязную» нефть

Lenta.ru09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 22:39, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30

News.ru вчера в 03:25
Экономика

Адекватность Медведева подвергли сомнению в Госдуме

В десятиминутном выступлении на заседании Государственной Думы Олег Шеин подверг критике подходы Дмитрия Медведева, прозвучавшие в трехчасовом интервью федеральным телеканалам.
Deita.ru 03:45
Авто

Пожилой Nissan Skyline превратили в «бесконечную» новогоднюю елку

Внутренности фонарей выложены, судя по всему, мельчайшими пластинками с зеркальным эффектом, которые благодаря множественным отражениям создают ощущение нереальной глубины.
АвтоВести вчера в 09:16
Гаджеты

В 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

В феврале приложение перестанет поддерживать Android до версий 2.3.7, а также iPhone с операционными системами до iOS 8 включительно.
Сайт города Армавира вчера в 02:15
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

RT на русском 21:48
Футбол

«Аталанта» обыграла «Шахтер» и впервые вышла в плей-офф Лиги чемпионов

Итоговое положение команд: 1. "Манчестер Сити" (14 очков), 2. "Аталанта" (7), 3. "Шахтер" (6), 4. "Динамо" (5). "Сити" и "Аталанта" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Шахтер" продолжит выступление в Лиге Европы.
РИА Новости 15:03
Кино

Назначена дата выхода продолжения «Матрицы»

Газета.Ru 18:32
Космос

Зонд Parker передал данные с рекордно близкого расстояния от Солнца

Подробный анализ полученной информации опубликован в четырех статьях в журнале Nature.
Портал Поиск 09 декабря в 15:19
Футбол

Зинедин Зидан: «Реал» всегда хочет играть в хороший футбол

Все, что нужно сделать - добиться хорошей игры и результата, - цитирует французского специалиста официальный сайт УЕФА.
Советский спорт 05:03
Экономика

«Звезда» получит из бюджета 22 млрд руб. на газовозы

Как выяснил "Ъ", правительство утвердило правила бюджетных субсидий для верфи "Звезда", которые в ближайшие три года составят 22 млрд руб. За эти деньги верфь должна поставить для проектов НОВАТЭКа газовозы по цене как в Южной Корее, а также постепенно увеличивать их локализацию в РФ.
Коммерсантъ 17:39
Политика

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за Nord Stream 2

"Северный поток — 2" Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
РИА Новости 19:05
Футбол

Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

По итогу данного этапа определились все 16 команд, которые продолжат борьбу со стадии 1/8 финала.
Metaratings 17:07
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM 07:42
Финансы

Курс доллара вырос после выходных

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 декабря.
Пенза-Пресс 09 декабря в 09:27
Авто

Mercedes-Benz представил новый GLA

Немецкий автопроизводитель после серии предрелизных тизеров наконец представил новое поколение компактного кроссовера GLA.
SpeedMe 08:59
Экономика

Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019

В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.
Российская газета 15:10
Здоровье

В Бурятии помогут неизлечимо больным детям

REGNUM 05:29
Общество

Совет Федерации одобрил переход на электронные трудовые книжки

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон о введении в России электронных трудовых книжек, сообщает ТАСС.
Политика Сегодня 09:41
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК 03:32
Транспорт

Еще две дороги закрыли на Сахалине из-за метели

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за плохой погоды была закрыта дорога между Озерским и Корсаковым в Сахалинской области.
REGNUM 22:24
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Tvoe-avto.com 09 декабря в 05:11
Политика

«Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией

Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.
РБК 19:33
Общество

Прощание с Лужковым пройдет в Москве

Интерфакс 20:21
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага

Сборная России по боксу не поедет на Олимпиаду в Токио в 2020 году, если запрет на выступления под российским флагом не будет отменен.
Хакасия-Информ 04:16
Экономика

Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о продлении еще на год заморозки накопительной части пенсии.
ТАСС вчера в 05:59
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Общество

Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Lenta.ru 20:10
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Вчера Стоцкая опубликовала фото двухлетней дочери Веры.
StarHit.ru 09:30
Здоровье

Врачи назвали самый опасный для сердца алкогольный напиток

Evo-rus.com 13:59
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН 20:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
PKN Orlen
Польская компания
Польская нефтеперерабатывающая компания, крупнейшая в Польше. Занимается добычей, переработкой и продажей нефти и бензина в Польше, Чехии, Германии и странах Балтики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное