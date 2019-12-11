Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиOrlen предъявил претензии российским нефтяникам за загрязненную нефть

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.
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Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек написал
 на своей странице в Twitter, что будет добиваться от российских властей компенсации за некачественную нефть, которая поставлялась по трубопроводу «Дружба».
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