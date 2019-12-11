с чего всё началось

Польский нефтяной концерн Orlen предъявил российским поставщикам окончательные финансовые претензии, связанные с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", говорится в сообщении польской компании.

Экономика Путин оценил неисполнение расходов бюджета-2019 В прошлом году федеральный бюджет не был исполнен на 770 млрд рублей.

Здоровье Минздрав решил вопрос о срочных поставках пропавшего лекарства «Произведенный объем будет безвозмездно поставлен через благотворительные фонды или напрямую в лечебные учреждения больным муковисцидозом, для того чтобы вопрос был быстро решен», — рассказал Сайткулов на прошедшем в Общественной палате круглом столе «Пути решения системных проблем лекарственного обеспечения больных муковисцидозом в Российской Федерации».

Происшествия В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28 Ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе 2 человек погиб, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Политика Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.

Армия и оружие МГБ ЛНР обнаружило крупнейший за время конфликта склад боеприпасов Крупнейший схрон боеприпасов обнаружили сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики у линии соприкосновения в районе участка разведения сил и средств у Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Политика Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.

Общество Штрафы для бизнеса предложили повысить в десятки раз Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо нынешнего максимума в 20 тыс.

Политика Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Захарова отметила несомненное изменение подхода Украины к переговорам Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает несомненным изменение тональности переговоров со стороны украинской делегации в рамках "нормандского формата".

Политика «Коммерсантъ» узнал о предложении Трампа Лаврову по торговле с Россией Во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 декабря президент США Дональд Трамп сообщил, что хотел бы «в несколько раз» увеличить товарооборот с Россией.

Общество Россияне смогут посещать поликлиники без полисов ОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальный фонд Московской области разрабатывают сервис для обращения в больницы и поликлиники без предъявления полиса ОМС, сообщает RT.

Авто Skoda показала в России новый Skoda Rapid Сегодня концерн Skoda решил приятно удивить не только презентацией кроссовера Karoq, но и неожиданным дебютом нового Skoda Rapid для российского рынка.

Политика Германия опровергла слова Путина об убитом соратнике Басаева Власти Германии опровергли сообщения о том, что Москва просила выдать ей гражданина Грузии, который считается соратником чеченских боевиков и был убит в Берлине.