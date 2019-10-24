Общество

Газета.RuГазета.RuОрлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг

По прогнозам ученых, орлы должны были вернуться на территорию России, тогда сообщения были бы отправлены по местным тарифам. Однако одна орлица сразу отправилась в Иран, откуда ее передатчик начал присылать все летние сообщения по 49 рублей за каждое.
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с чего всё началось
Главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин сообщил РИА Новости
, что решена проблема с тремя орлами, но ещё пять птиц также находятся в удаленных регионах и связь с ними обходится крайне дорого.
Весьма04:57

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В Новосибирске ученые, запустившие проект по наблюдению за орлами, внезапно столкнулись с убытками

Эхо Москвывчера в 12:05

Российские учёные остались должны 240 тысяч за СМС от степных орлов

Life.ruвчера в 23:40

Степной орел разоряет сибирских ученых дорогими смс

ТАССвчера в 17:04

Степная орлица улетела в Иран и «разорила» российских ученых SMS

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Lenta.ru04:33

Орлица разоряет сибирских орнитологов сотнями дорогущих СМС с помойки в Иране

Фонтанка.Рувчера в 07:23

«Она шлёт нам сотни дорогущих СМС»: орлица Мин залетела в Иран и едва не разорила сибирских учёных

НГСвчера в 05:17
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика

Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции

Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
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Происшествия

Братья-близнецы с Украины совершили суицид в Подмосковье

Братья-близнецы Роман и Сергей Гринченко приехали с Украины в Россию на заработки.
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Политика

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Экономика

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В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Экономика

Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года

Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Происшествия

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Депутаты городской думы Новочеркасска общим голосованием приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина.
Российская газета 05:56
Общество

Эминема допрашивали спецслужбы США из-за песни про Трампа

Политическая Экспертиза вчера в 21:15
Политика

«Слуга народа» Яременко встал на защиту «Азов» и пишет в США письма

Богдан Яременко, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, решил отправить в американский Конгресс письмо, в котором предлагает предоставить любую информацию о батальоне «Азов».
Новостной фронт 03:42
Политика

В США прокомментировали полет Ту-160 в ЮАР

Издание отмечает, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами.
Газета.Ru 01:32
Шоу-бизнес

Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
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Футбол

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

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Газета.Ru 01:21
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Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Армия и оружие

В порт Батуми вошел американский эсминец Porter

Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Наука

Перламутр оправился после 80% предельной деформации

Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 вчера в 08:46
Общество

Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора

Махачкалинские известия вчера в 15:34
Происшествия

Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины

В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Общество

В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ

Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
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Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.
ТАСС 03:22
Общество

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
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В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
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Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников

Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
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РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Общество

Автомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы

В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.
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Футбол

Зинченко перенес операцию на колене

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты.
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Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов

Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
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Политика

В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет

Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11
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