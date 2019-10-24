Общество
Газета.RuОрлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг
По прогнозам ученых, орлы должны были вернуться на территорию России, тогда сообщения были бы отправлены по местным тарифам. Однако одна орлица сразу отправилась в Иран, откуда ее передатчик начал присылать все летние сообщения по 49 рублей за каждое.
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с чего всё началось
Главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин сообщил РИА Новости, что решена проблема с тремя орлами, но ещё пять птиц также находятся в удаленных регионах и связь с ними обходится крайне дорого.Весьма04:57
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Орлица разоряет сибирских орнитологов сотнями дорогущих СМС с помойки в Иране
Фонтанка.Рувчера в 07:23
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика
Бундестаг отказался отменять антироссийские санкции
Накануне член комитета бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт сообщил «Известиям», что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций в отношении России.
Известия вчера в 18:49
Происшествия
Братья-близнецы с Украины совершили суицид в Подмосковье
Братья-близнецы Роман и Сергей Гринченко приехали с Украины в Россию на заработки.
Евразия Daily 05:00
Политика
Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Экономика
Белоруссия приостановила переговоры с Россией по кредиту на $600 млн
В феврале стало известно, что Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн на рефинансирование долга перед Россией.
Ведомости 05:44
Экономика
Риск российского дефолта упал до минимума с докризисного 2007 года
Кредитный риск России (уровень пятилетних кредитных дефолтных свопов — CDS, отражает стоимость пятилетней страховки от риска дефолта России по долгам) на этой неделе упал до 74 пунктов — минимума с ноября 2007 года, обратила внимание главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова.
РБК 00:00
Происшествия
Арестованный глава Новочеркасска отправлен в отставку
Депутаты городской думы Новочеркасска общим голосованием приняли отставку главы администрации города Игоря Зюзина.
Российская газета 05:56
Общество
Эминема допрашивали спецслужбы США из-за песни про Трампа
Политическая Экспертиза вчера в 21:15
Политика
«Слуга народа» Яременко встал на защиту «Азов» и пишет в США письма
Богдан Яременко, глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики, решил отправить в американский Конгресс письмо, в котором предлагает предоставить любую информацию о батальоне «Азов».
Новостной фронт 03:42
Политика
В США прокомментировали полет Ту-160 в ЮАР
Издание отмечает, что прибытие бомбардировщиков-ракетоносцев в день открытия президентом России Владимиром Путиным первого в истории саммита Россия — Африка символизировало способности страны проводить военные операции далеко за ее пределами.
Газета.Ru 01:32
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
РИА Новости вчера в 18:53
Общество
Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
Газета.Ru 01:21
Происшествия
Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге
В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Армия и оружие
В порт Батуми вошел американский эсминец Porter
Во вторник, 22 октября в Грузии в порту Батуми бросил якорь ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Porter.
Новые Известия 22 октября в 08:06
Наука
Перламутр оправился после 80% предельной деформации
Оказалось, что этот материал, который считается самым механически прочным природным веществом, то есть требующим наибольшего усилия для разрушения, упруго восстанавливается после деформации, соответствующей 80 процентам от предельной.
N+1 вчера в 08:46
Общество
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Махачкалинские известия вчера в 15:34
Происшествия
Дело возбудили против оставившего младенца на улице Москвы мужчины
В отношении мужчины, который оставил полугодовалого ребенка на тротуаре в Москве на улице Щепкина, возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ "Оставление в опасности".
Газета.Ru 04:56
Общество
В Минлесхозе Красноярского края прошли обыски ФСБ
Сотрудники регионального управления ФСБ России провели изъятие документов в Министерстве лесного хозяйства Красноярского края и подведомственных ему учреждениях.
Росбалт 05:29
Армия и оружие
Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом.
ТАСС 03:22
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
РИА Новости вчера в 10:20
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Происшествия
Патрушев связал ЧП с дамбой на Сейбе с безответственностью чиновников
Прорыв дамбы в Красноярском крае стал результатом безответственного отношения должностных лиц к вопросам профилактики чрезвычайных ситуаций.
РБК 03:52
Экономика
Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти
Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Общество
Автомобилисты в РФ стали больше тратить на штрафы
В России зафиксировано увеличение среднего платежа водителей за нарушение ПДД.
REGNUM 03:18
Футбол
Зинченко перенес операцию на колене
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перенес операцию. Украинец в инстаграме опубликовал фотографию из больничной палаты.
Sport24.ru 04:20
Политика
Президент Чехии попросил разведку прекратить поиск российских шпионов
Президент Чехии Милош Земан заявил, что чешской службе безопасности и информации (СБИ) следует прекратить поиск шпионов из России.
Известия 04:39
Политика
В МИД рассказали о возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД России Михаил Богданов выразил уверенность, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и курортными городами Египта будет решён в ближайшее время.
РИА Новости вчера в 15:11