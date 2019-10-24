с чего всё началось

По прогнозам ученых, орлы должны были вернуться на территорию России, тогда сообщения были бы отправлены по местным тарифам. Однако одна орлица сразу отправилась в Иран, откуда ее передатчик начал присылать все летние сообщения по 49 рублей за каждое.

Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг

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