с чего всё началось

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Финансы ЦБ снизил ключевую ставку до 6,5% Центральный банки России снизил ключевую ставку до 6,5% годовых. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

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Происшествия В результате перестрелки в Харькове один человек погиб и один ранен В результате перестрелки, которая произошла в Харькове в пятницу, 25 октября, днем, погиб один человек, еще один ранен.

Общество Установлена причина смерти Александра Македонского Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.

Общество Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100 Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.

Общество Отец Нурмагомедова попросил не рекламировать Макгрегора Отец Хабиба Нурмагомедова посчитал настоящими мужчинами людей, пришедших к отелю Конора Макгрегора.

Общество Сотрудники ФСБ изъяли документы в Минлесхозе Красноярского края Проверку деятельности регионального лесного министерства совместно провели Минприроды России, Рослесхоз, прокуратура Красноярского края, ФСБ и МВД России.

Политика Лавров возложил на Зеленского надежды в решении конфликта в Донбассе На встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде Лавров выразил надежду, что конфликт на востоке Украины удастся решить на основе минских договоренностей, передает РИА «Новости».

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Финансы Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию «Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.

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Армия и оружие Кремль заявил о конкретной работе по договоренностям Путина и Эрдогана 22 октября Путин и Эрдоган встретились в Сочи, где провели шестичасовые переговоры, в ходе которых подписали совместный меморандум по Сирии.

Спорт Исинбаева раскритиковала блогеров Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева назвала пустыми блогеров, которые оказывают влияние на молодых людей.

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Экономика Минск не увидел необходимости в российском кредите на $600 млн РБК направил запрос в пресс-службу Минфина В феврале Ермолович сообщил, что Белоруссия попросила у России выдать ей кредит в размере $600 млн для рефинансирования долга.

Общество Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

Политика Песков: об отключении связи при борьбе с телефонным терроризмом речь не идет "Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет", - повторил он и призвал "ориентироваться на комментарии специалистов".

Политика Светлана Айвазова попросила исключить ее из состава СПЧ В связи с ротацией состава СПЧ прошу исключить меня из числа его членов по состоянию здоровья.