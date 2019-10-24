Общество

Газета.RuГазета.RuОрлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
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с чего всё началось
Главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин сообщил РИА Новости
, что решена проблема с тремя орлами, но ещё пять птиц также находятся в удаленных регионах и связь с ними обходится крайне дорого.
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