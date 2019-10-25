Общество
Газета.RuОрлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов
Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.
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с чего всё началось
Главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин сообщил РИА Новости, что решена проблема с тремя орлами, но ещё пять птиц также находятся в удаленных регионах и связь с ними обходится крайне дорого.Весьма04:57
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Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Пятый канал 09:43
Армия и оружие
В ЮАР прилетели два российских ракетоносца Ту-160
Профиль 23 октября в 12:24
Происшествия
На востоке Москвы перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом
На Волгоградском проспекте в Москве перевернулась автоцистерна со сжатым кислородом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 09:51
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета вчера в 06:27
Политика
Президент Сербии осмотрел российские комплексы С-400 и «Панцирь-С»
Президент Сербии Александар Вучич посетил учения "Славянский щит - 2019", где лично осмотрел зенитный ракетный дивизион систем С-400 и батарею комплексов "Панцирь-С" Вооруженных сил РФ.
ТАСС 10:03
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией
Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Актуальные Новости 00:27
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»
В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Происшествия
В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку
В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Общество
Бутину освободили из американской тюрьмы
Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Происшествия
На Украине застрелили свидетеля по делу убитого депутата Госдумы
В результате перестрелки в Харькове погиб Владимир Борох, свидетель по делу об убийстве в Киеве бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова.
Lenta.ru 09:14
Общество
Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости
Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Здоровье
Онищенко призвал не паниковать из-за вызывающей паралич болезни
В деревне Ачиры Тюменской области десять человек госпитализированы из-за подозрения на вспышку гаффской болезни, которая вызывает паралич конечностей, а также отказ печени и почек.
Национальная служба новостей 03:40
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Футбол
Ибрагимович повторил жест Симеоне
Sportbox.RU 03:58
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Армия и оружие
В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских
Lenta.ru вчера в 23:40
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»
Лолита Милявская в беседе с фанатами в социальных сетях назвала экс-супруга "кровососом".
Актуальные Новости вчера в 22:06
Футбол
Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии
Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Фигурное катание
Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц.
Нева Спорт вчера в 19:07
Общество
Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид
Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.
Эхо Москвы 05:00
Общество
Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья
Роскомнадзор опубликовал данные экспертизы творчества артиста Егора Крида. Информация доступна на сайте ведомства.
Lenta.ru 10:26