с чего всё началось

Орнитологи бьют тревогу: группа молодых степных орлов, гнездившаяся летом в отдаленных районах Казахстана, где не ловит мобильная связь, улетела зимовать в Иран, минуя крупные населенные пункты этой страны и России.

Орлица улетела в Иран и разорила российских орнитологов

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Общество Гаагский суд принял жалобу жителей Кузбасса на геноцид Ответ Гаагского суда не означает, что там согласились начать расследование. Жителям Кузбасса еще могут в их жалобе отказать.