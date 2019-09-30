Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее московского "Спартака", передает Sport24. Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).

Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»

Политика В Кремле оценили возможность публикации переговоров Путина и Трампа Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров президентов России и США.

Здоровье В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".

Шоу-бизнес Водонаеву высмеяли из-за фотографии с тремя ногами Телеведущая и фотомодель Алена Водонаева выложила в инстаграме фотографию, на которой у нее три ноги, и стала объектом насмешек со стороны подписчиков.

Политика В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".

Общество В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +19 °С в Москве Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал в беседе с RT, что погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчива.

Общество За большими заказами на верфи Петербурга пришли большие проблемы На «Адмиралтейских верфях», например, сегодня состоялась торжественная церемония резки металла на третий морозильный рыболовный траулер для Русской рыбопромышленной компании (фактически это означает начало строительства).

Происшествия Суд в Петербурге прекратил дело обвиненного в смерти дочери священника Суд Красносельского района Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении протоиерея Георгия Сычева, который ранее отказался лечить свою больную ВИЧ приемную дочь.

Общество Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.

Общество Отопсезон. Губернатор зачитал жалобы саратовцев в соцсетях Сегодня губернатор Валерий Радаев проводит селекторное совещание с главами районов Саратовской области по готовности вхождения в отопсезон.

Политика Путин приехал в Париж попрощаться с Жаком Шираком Российский президент Владимир Путин приехал в Париж для того, чтобы проститься с экс-главой Франции Жаком Шираком, который скончался 26 сентября.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

Происшествия Актриса Бочкарева записала видеообращение после задержания Актриса из сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева записала видеообращение, разместив его в сториз на своей странице в Instagram после сообщений СМИ о ее задержании с наркотиками.

Политика Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.

Футбол Павел Мамаев перешел в «Ростов» Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.

Происшествия Мужчина с ножовкой ворвался в школу на Кубани и порезал горло Мужчина проник в одну из школ станицы Имеретинская на Кубани и на глазах детей полоснул себя ножовкой.

Шоу-бизнес Лазарев признался, что у него родился второй ребенок Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.

Политика Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.

Политика В Кремле высказались против обсуждения московских митингов в ПАСЕ Как сообщалось, ПАСЕ при формировании повестки осенней сессии назначило на четверг, 3 октября, обсуждение вопроса о летних митингах в Москве накануне выборов в Мосгордуму.

Политика Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал Дениса Солодовникова своим ключевым заместителем, который будет курировать ФЦП развития региона и заниматься вопросами генплана.

Спорт Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой Сразу несколько спортсменок, которых на стартовой позиции показали с разных ракурсов, включая вид сзади и снизу, высказали претензии организаторам, сообщает немецкое издание Bild.