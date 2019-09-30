Футбол
Газета.RuОрлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал будущее московского "Спартака", передает Sport24. Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Геннадий Орлов назвал двух претендентов на пост главного тренера «Спартака»
Петербургский дневник05:15
Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Гаджеты
Новую оперативную память Intel придется охлаждать вентиляторами
В рамках собственного мероприятия Intel Memory and Storage Day, компания Intel продемонстрировала рабочую станцию, собранную на базе процессора Xeon Cascade Lake, а также фирменной смешанной памяти Optane DC Persistent Memory.
Ferra 27 сентября в 06:05
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Экономика
Социальные пенсии могут увеличить на 7% в следующем году
По данным ведомства, вместе с пенсиями государственного пенсионного обеспечения, которые включают и социальные пенсии, будут увеличены на 7%, в соответствии увеличения прожиточного минимума пенсионера.
Четвертая Власть 06:27
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Авто
Представлен доступный восьмиместный минивэн от GM и SAIC
Компания Wuling Motors, созданная совместно с General Motors и SAIC, представила новый бюджетный компактвэн Wuling Hongguang Plus.
Автоновости дня 06:27
Политика
Врио губернатора Севастополя представил новых замов
В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
REGNUM 06:33
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери
Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Музыка
В Арктике дали баянный концерт для моржей
Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».
Московский Комсомолец 28 сентября в 05:53
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
Россельхознадзор не видит причин для подорожания молочной продукции
По словам Мелано, единственной причиной повышения цен может послужить "истерия" вокруг этой темы, которая является отличным информационным поводом для необоснованного повышения цен на молочную продукцию для производителей, которые просто захотят повысить собственную прибыль.
ТАСС 05:06
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 27 сентября в 11:30
Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Культура
Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом
Ранее собеседник РБК, имеющий отношение к передаче «Пусть говорят», сообщил, что у Собчак и Первого канала возникли разногласия, связанные с финансовыми условиями.
Lenta.ru 06:19
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией
Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.
Российская газета 03:05
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23